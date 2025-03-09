CANAL RCN
Economía

DIAN da duro golpe a comercios en Bogotá: esta es la razón de la drástica medida

La entidad dio a conocer la razón por la que estos establecimientos fueron cerrados.

Foto: Dian.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
08:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En este inicio del mes de septiembre, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dio a conocer el cierre de más de 20 establecimientos comerciales tras incumplir con la normativa.

De acuerdo con la entidad aduanera, la medida "se aplicó a comercios de diferentes actividades económicas como bares, restaurantes, almacenes de calzado, textiles, fruver y comercios de artículos de belleza".

DIAN hace llamado a ciudadanos que trasladan su salario a Nequi: hay consecuencias en declaración de renta
RELACIONADO

DIAN hace llamado a ciudadanos que trasladan su salario a Nequi: hay consecuencias en declaración de renta

Estos establecimientos se ubican en distintas partes de la capital del país. Entre las zonas más destacadas se resalta La Candelaria, Kennedy, Restrepo y San Isidro.

DIAN cerró establecimientos comerciales por esta razón

La DIAN dio a conocer que estos comercios fueron cerrados debido al incumplimiento de la facturación electrónica.

"En su mayoría, por el incumplimiento en la expedición de factura electrónica o documento electrónico equivalente por cada transacción realizada", anunciaron.

Vale recordar que desde hace varios meses, este "es un requisito legal y es una herramienta clave para garantizar la transparencia, prevenir la evasión de impuestos y promover la formalidad empresarial".

La facturación electrónica es obligatoria en Colombia para la mayoría de empresas y personas naturales obligadas a facturar, según lo establecido por la DIAN, que está en un proceso de masificación y modernización constante de la plataforma. Es un requisito legal para quienes expiden facturas de venta, notas, débito y crédito, no una opción.

La Dian está sancionando a contribuyentes por error clave en la declaración de renta sugerida
RELACIONADO

La Dian está sancionando a contribuyentes por error clave en la declaración de renta sugerida

Cualquier persona natural o jurídica que esté obligada a emitir facturas de venta y que, además, sea responsable del impuesto a las ventas (IVA) o del impuesto nacional al consumo.

Desde el 1 de noviembre de 2024, la facturación electrónica se amplió a sectores como los servicios públicos domiciliarios, tiquetes de transporte de pasajeros, y boletas de ingreso a eventos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bancolombia

Bancolombia abre más de 400 vacantes en distintas ciudades del país: así puede aplicar

Dólar

Repentino cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 3 de agosto de 2025 tras radicación de reforma tributaria

Finanzas personales

¿Cuotas alimentarias tienen prescripción? Esto es lo que dice la ley en Colombia

Otras Noticias

Ministerio de Minas y Energía

Energía solar transforma la vida de más de mil familias rurales en Colombia

Un proyecto liderado por el Ministerio de Minas y Energía y el IPSE lleva luz limpia y continua a más de 1.100 hogares campesinos e indígenas en cinco departamentos del país.

Junior de Barranquilla

Revelan video del fuerte 'agarrón' entre Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel: se dijeron de todo

'Teo' encaró a Rangel tras unas recientes declaraciones sobre su paso por Junior de Barranquilla y esto fue lo que se dijeron.

Inteligencia Artificial

ChatGPT ayudó a un menor a quitarse la vida: revelan cómo guió los pasos del adolescente antes de morir

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 3 de septiembre de 2025

Invima

Invima detecta falsificación de reconocido producto efervescente para la indigestión