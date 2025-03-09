DIAN da duro golpe a comercios en Bogotá: esta es la razón de la drástica medida

En este inicio del mes de septiembre, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dio a conocer el cierre de más de 20 establecimientos comerciales tras incumplir con la normativa.

De acuerdo con la entidad aduanera, la medida "se aplicó a comercios de diferentes actividades económicas como bares, restaurantes, almacenes de calzado, textiles, fruver y comercios de artículos de belleza".

Estos establecimientos se ubican en distintas partes de la capital del país. Entre las zonas más destacadas se resalta La Candelaria, Kennedy, Restrepo y San Isidro.

DIAN cerró establecimientos comerciales por esta razón

La DIAN dio a conocer que estos comercios fueron cerrados debido al incumplimiento de la facturación electrónica.

"En su mayoría, por el incumplimiento en la expedición de factura electrónica o documento electrónico equivalente por cada transacción realizada", anunciaron.

Vale recordar que desde hace varios meses, este "es un requisito legal y es una herramienta clave para garantizar la transparencia, prevenir la evasión de impuestos y promover la formalidad empresarial".

La facturación electrónica es obligatoria en Colombia para la mayoría de empresas y personas naturales obligadas a facturar, según lo establecido por la DIAN, que está en un proceso de masificación y modernización constante de la plataforma. Es un requisito legal para quienes expiden facturas de venta, notas, débito y crédito, no una opción.

Cualquier persona natural o jurídica que esté obligada a emitir facturas de venta y que, además, sea responsable del impuesto a las ventas (IVA) o del impuesto nacional al consumo.

Desde el 1 de noviembre de 2024, la facturación electrónica se amplió a sectores como los servicios públicos domiciliarios, tiquetes de transporte de pasajeros, y boletas de ingreso a eventos.