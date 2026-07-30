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Decretan día cívico para este viernes 31 de julio en esta ciudad: conozca las razones

Le contamos a quiénes beneficia la medida, qué pasará con el sector privado y las clases.

Día Cívico
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 30 de 2026
01:19 p. m.
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En el marco de la celebración de las tradicionales Ferias de Cúcuta 2026, la Administración Municipal formalizó una importante medida que modifica el ritmo habitual de la ciudad durante la jornada del viernes 31 de julio.

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A través del Decreto N° 0243, la Alcaldía de San José de Cúcuta, en cabeza del alcalde Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, declaró este día como día cívico, familiar y comunitario en todo el municipio.

La disposición busca incentivar el sentido de pertenencia, promover la integración ciudadana y garantizar el disfrute colectivo de la variada agenda cultural, folclórica y musical dispuesta para esta edición festiva.

¿Quiénes descansan y a quiénes aplica el decreto?

La principal inquietud de los ciudadanos gira en torno al alcance real de esta normativa. La medida aplica directamente sobre el nivel central de la Administración Municipal y sus servidores públicos, quienes quedarán desvinculados de sus funciones operativas ordinarias durante el 31 de julio con el fin de sumarse a las actividades del evento.

De igual manera, el sector educativo público experimentará modificaciones: las instituciones educativas oficiales del municipio suspenderán completamente sus actividades académicas, lo que significa que miles de estudiantes y docentes de colegios públicos no asistirán a las aulas de clase este viernes.

Paralelamente, el decreto estableció que durante esa jornada se suspenden los términos jurídicos y legales de las actuaciones administrativas, disciplinarias y contractuales que adelanta el municipio. Como paso previo, para la jornada del jueves 30 de julio, la Alcaldía fijó un horario laboral continuo desde las 6:00 a.m. hasta las 2:30 p.m. sin interrupción.

Servidores esenciales: la excepción a la medida

Pese a la paralización de trámites de la administración local, el gobierno municipal dejó en claro que la atención prioritaria de la ciudad no se verá desatendida. El decreto contempla excepciones estrictas para aquellas dependencias cuya naturaleza misional exige la prestación ininterrumpida de servicios a la ciudadanía.

En este grupo operativo se mantendrán laborando con normalidad el personal adscrito a:

  • Servicios de Salud y atención de urgencias.
  • Organismos de Seguridad y Policía Nacional.
  • Agentes y regulación de Movilidad.
  • Gestión del Riesgo y prevención de desastres.
  • Cuerpos de socorro de la ciudad.

El alcance legal de un día cívico decretado por una alcaldía territorial no cobija de forma obligatoria al sector privado ni a las entidades financieras reguladas a nivel nacional.

Por esta razón, el Decreto N° 0243 emite una invitación y exhorto a las empresas privadas, sector bancario y colegios no oficiales para que, de manera voluntaria, adopten jornadas especiales o se unan al día cívico, permitiendo que sus trabajadores e instalaciones participen en la oferta cultural de la "Perla del Norte".

 

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