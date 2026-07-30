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“Ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley”: Aerocivil

La Aeronáutica Civil se pronunció sobre la reciente polémica que relaciona a la entidad con Gabriela Muñoz.

Aeronáutica civil
Foto: Aerocivil

Noticias RCN

julio 30 de 2026
01:06 p. m.
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Durante el cierre del gobierno Petro, un nuevo escándalo vuelve a hacer eco en la opinión pública. Una de las protagonistas es Gabriela Muñoz.

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Su nombre era desconocido, pero desde hace pocos días se comenzó a hablar de ella. Esto, tras las explosivas declaraciones que la exdirectora del Dapre y directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, le dio a Noticias RCN.

¿Qué rol habría tenido Muñoz en la entidad?

Aseguró que al igual que Juliana Guerrero, Muñoz habría tenido injerencia al interior del gobierno. Supuestamente, ingresó a la Aeronáutica Civil y habría adquirido poder en el lapso de un año.

Se investiga que junto a su hermano Santiago, habrían estado en reuniones administrativas y participado en decisiones clave. Esto, siendo asesores en la entidad, cargos que no tendrían relación con esa clase de funciones.

Algunos trabajadores inclusive denunciaron supuesto acoso y amenazas por parte de los hermanos. Sumado a ello, sus familiares habrían recibido importantes contrataciones con la entidad.

El caso no quedó ahí y María Fernanda Rojas, la ministra de Transporte, cuestionó que la Aerocivil no entregara la información relacionada con los contratos por prestación de servicios. Esto, en medio de las investigaciones por supuestos nexos con la familia Muñoz.

¿Qué responde la Aerocivil?

Es una falta de respeto. Soy la ministra y tengo la autoridad para pedir cualquier información, incluso cualquier ciudadano puede hacerlo.

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La Aerocivil rompió el silencio y se refirió a este asunto. Por un lado, informó que las observaciones o requerimientos serán atendidos como corresponde y enfatizó que “ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley ni ante las instancias de fiscalización”.

En ese orden de ideas, dio a conocer que revisará los procesos y dispondrá los documentos que requieran las autoridades.

Por otro lado, hizo un balance de los diferentes resultados bajo la dirección de Luis Alfonso Martínez, tales como ahorros por más de 24 mil millones de pesos en los servicios logísticos del aseo y la entrega de siete obras clave.

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