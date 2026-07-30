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¡Cambio crucial en el precio del dólar en Colombia hoy 30 de julio de 2026! Así abrió

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 30 de julio de 2026.

Foto: diseñado por Gemini.

Nicolás Forero

julio 30 de 2026
08:24 a. m.
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El precio del dólar en Colombia abrió este 30 de julio de 2026 en 3.186,00 pesos, de acuerdo con el reporte del Banco de la República.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.206,18 pesos, subiendo 0.31 pesos respecto a la del día inmediatamente anterior (29 de julio de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 30 de julio de 2026: estos son los datos a tener en cuenta

Al hacer el balance con la Tasa Representativa del Mercado de hace una semana (23 de julio de 2026), hubo una disminución de 0.68 pesos y el 0.02 %.

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Tomando como referencia la TRM de hace un mes (30 de junio de 2026), el decrecimiento fue de 237.41 pesos, que representan un 6.89 %.

Además, realizando el comparativo con la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (30 de julio de 2025), el descenso fue de 948.61 pesos, que significan un 22.83 %.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en Colombia?

Revisando las primeras tarifas de este 30 de julio de 2026, en promedio, la divisa estadounidense se está moviendo así en las casas de cambio:

  • Bogotá: 3.250 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.330 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.400 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.470 pesos para que los vendan.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del Mercado durante la semana?

La TRM del dólar se ha mantenido por encima de los 3.200 pesos desde el inicio de la semana, pero no ha cruzado la barrera de los 3.300.

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Las variaciones exactas han sido las siguientes:

  • Lunes 27 de julio de 2026: 3.210,56 pesos.
  • Martes 28 de julio de 2026: 3.205,80 pesos.
  • Miércoles 29 de julio de 2026: 3.205,87 pesos.
  • Jueves 30 de julio de 2026: 3.206,18 pesos.
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