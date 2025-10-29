Día Mundial del Ahorro: 8 claves para fortalecer tu cultura de ahorro y cuidar el bolsillo

En el mes del ahorro, fortalezca su educación financiera y adopte hábitos sencillos que pueden marcar la diferencia entre la incertidumbre y la estabilidad económica.

El ahorro: una práctica necesaria para el bienestar financiero

En Colombia, el ahorro sigue siendo un desafío. Según el Índice de Salud Financiera de Bancamía, solo el 24 % de las microempresas del país se consideran financieramente saludables. La mayoría de los hogares aún enfrentan dificultades para crear fondos que los ayuden a responder a emergencias o cumplir objetivos importantes, como la educación o la compra de vivienda.

Para María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, el ahorro es un componente esencial de la salud financiera, pues

Les permite a las personas cumplir sueños, afrontar emergencias y proyectar un futuro más seguro.

Lo que Colombia puede aprender de la cultura del ahorro en Alemania

En países como Alemania, el ahorro es un valor profundamente arraigado. De acuerdo con Meik Proescher, director del proyecto regional BMZ Colombia de la Sparkassenstiftung Alemana, esa nación consolidó una sólida cultura del ahorro después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la planificación y la prudencia económica se convirtieron en pilares culturales.

En ese país, el hábito de ahorrar se enseña desde la infancia: los padres abren cuentas de ahorro para sus hijos al nacer, y cada 31 de octubre (Día Mundial del Ahorro) los niños acuden con sus familias a depositar su dinero. “Ahorrar se convierte en una experiencia positiva, asociada con valores como la responsabilidad y la constancia”, destaca Proescher.

8 recomendaciones prácticas para aprender a ahorrar mejor

Inspirados en el ejemplo internacional, Asomicrofinanzas comparte ocho consejos clave para fortalecer la cultura del ahorro y mejorar la salud financiera de los hogares colombianos:

Fijar una meta clara: ahorre con propósito. Puede ser comprar vivienda, estudiar, viajar o crear un fondo para emergencias. Tener una meta hace más fácil mantener la motivación.

Ahorrar un porcentaje fijo: destine entre el 5 % y el 10 % de sus ingresos mensuales al ahorro. La constancia genera resultados sostenibles.

Separar las finanzas personales y del negocio: mantener cuentas claras mejora el control y la organización financiera.

Crear un fondo de contingencias: reserve dinero exclusivamente para imprevistos y evite endeudarse.

Reducir gastos innecesarios: revise suscripciones, servicios o compras impulsivas. Es dinero que puede convertirse en ahorro.

Usar productos financieros formales: las cuentas de ahorro y herramientas digitales brindan seguridad y beneficios adicionales.

Educarse financieramente: conocer conceptos básicos y recibir orientación profesional puede marcar la diferencia. Asomicrofinanzas ofrece recursos gratuitos como la cartilla “Finanzas para la vida y los negocios” disponible en www.asomicrofinanzas.com.co/ef.

Aprovechar herramientas digitales como Bre-B: recibir el dinero electrónicamente ayuda a controlar gastos y evitar los llamados “gastos hormiga”.

Construir el hábito del ahorro, una meta país

Promover una cultura del ahorro no solo fortalece las finanzas personales, sino también el desarrollo económico del país. Desde Asomicrofinanzas, el llamado es claro: cada peso ahorrado es una inversión en el bienestar del hogar, en la estabilidad del negocio y en el futuro de Colombia.