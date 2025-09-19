CANAL RCN
Nueva jornada del Día Mundial sin Carro: ciudades en Colombia donde habrá restricciones

El 22 de septiembre se celebra el Día Mundial sin Carro. Conozca las ciudades en Colombia donde habrá restricciones y actividades para promover la movilidad sostenible.

Día sin carro: los niveles de contaminación del aire
Día sin carro - Foto: Alcaldía de Bogotá

septiembre 19 de 2025
04:00 p. m.
El 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial sin Carro, una iniciativa que busca llamar la atención sobre la dependencia del automóvil particular y el impacto ambiental que este genera en las ciudades.

La fecha se ha convertido en una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de adoptar medios de transporte más sostenibles como la bicicleta, la caminata o los sistemas de transporte público.

Un reto para las ciudades más congestionadas

En Colombia, la discusión sobre el Día sin Carro cobra un matiz especial. De acuerdo con el TomTom Traffic Index 2024, ciudades como Barranquilla y Bogotá están entre las más congestionadas del mundo.

Los tiempos de desplazamiento y las horas perdidas en trancones las ubican en los primeros lugares de los rankings globales. A esta lista se suman Cali, Cartagena y Medellín, que también figuran como focos de alta congestión en la región.

"El Día Mundial Sin Carro nos invita a reflexionar sobre cómo optimizamos nuestros sistemas de transporte. Aunque gestionamos una amplia flota de vehículos, nuestro verdadero enfoque está en proporcionar soluciones de movilidad inteligente que reduzcan la congestión y las emisiones.

Las ciudades colombianas necesitan alternativas", señaló Mauricio Serna Lozano, gerente de Renting Colombia.

De hecho, según cifras del Departamento Nacional de Planeación, la congestión vehicular le cuesta al país cerca del 2% de su PIB anual, mientras que un vehículo particular permanece estacionado el 95% del tiempo, ocupando espacio urbano sin ser utilizado.

Las medidas en Colombia para conmemorar la fecha

En alguna ciudades del país se implementan medidas específicas. Por ejemplo, la alcaldía de Cali anunció que tendrá un nuevo día sin carro en septiembre, con el objetivo de reducir emisiones y fomentar el uso de la bicicleta o la patineta eléctrica.

Por su parte, en Montería se llevará a cabo una jornada de restricción de carros y motos el mismo 22 de septiembre, en línea con la conmemoración mundial.

Aunque no todas las ciudades aplican la medida, pues es una decisión de alcaldías y gobernaciones, la fecha invita a reflexionar sobre la movilidad y a pensar en un futuro con ciudades más saludables, sostenibles y seguras.

