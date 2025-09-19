CANAL RCN
Tendencias

Video | Así bajaron a La Jesuu de su carro tras accidente: ¿qué le pasó?

La influencer tuvo que ser asistida para bajarse de su vehículo, pues habría sufrido heridas tras el siniestro en las vías del Valle del Cauca.

La Jesuu accidente de tránsito
FOTO: La Jesuu | Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
11:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Jesuu, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, vivió un angustiante momento luego de sufrir un accidente de tránsito a bordo de su vehículo, lo que le ocasionó una lesión en una de sus piernas. El hecho ocurrió el pasado jueves 18 de septiembre y rápidamente generó conmoción en redes sociales.

La Jesuu sufrió contundente accidente automovilístico: ¿una extremidad estaría comprometida?
RELACIONADO

La Jesuu sufrió contundente accidente automovilístico: ¿una extremidad estaría comprometida?

Detalles del accidente de tránsito de La Jesuu

La creadora de contenido explicó que el percance ocurrió mientras conducía por una carretera recientemente intervenida por las autoridades. Según relató, la vía había sido pintada dos días antes y no contaba con la debida señalización, lo que, sumado a las condiciones de lluvia, provocó que el carro perdiera estabilidad justo en una curva.

La Jesuu añadió estuvo a punto de irse directo hacia un barranco, razón por la cual prefirió estrellarse contra un palo. Aunque el choque dejó el automóvil en pérdida total, la creadora de contenido destacó solo sufrió una lesión menor en una de sus piernas.

El impactante video tras el accidente de La Jesuu

Horas después de revelar lo ocurrido, la creadora digital sorprendió al publicar un video donde se aprecia el momento exacto en el que recibió ayuda para bajar de su auto. En las imágenes, se observa que tienen que cargarla sobre brazos, pues no podía apoyar bien el pie que se lastimó.

Un hombre es arrestado por conducir un auto eléctrico de juguete en Canadá
RELACIONADO

Un hombre es arrestado por conducir un auto eléctrico de juguete en Canadá

Debido a que no hubo más vehículos involucrados, su carro no fue inmovilizado. Sin embargo, tuvo que contratar una grúa para moverlo, debido a que terminó destrozado. El video de cuando se bajó, no fue en el lugar de los hechos, sino que cuando ya habían llegado a su lugar de destino.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Hay preocupación: exparticipante de La Casa de los Famosos reveló que se está quedando sordo

Yina Calderón

Yina Calderón reacciona al acuerdo de Epa Colombia con TransMilenio

Artistas

Jessica Cediel abrió su corazón y reveló la razón por la que fue hospitalizada de emergencia

Otras Noticias

Visa

EE.UU. detiene temporalmente nuevas solicitudes de Green Card: fecha de cuándo puede solicitarla

La medida afecta a miles de inmigrantes que buscan la residencia en este país.

Selección Colombia

César Torres rompió el silencio sobre desconvocatoria de jugadores por indisciplina

César Torres desconvocó dos jugadores de la selección Colombia sub-20 por actos de indisciplina y esto dijo.

Bogotá

Distrito se pronuncia sobre denuncias en colegio donde habría consumo de drogas, armas y acoso

Finanzas personales

Esto sucede con las deudas de una persona que se declara en insolvencia en Colombia

Salud mental

El costo de ser "fuerte": Los mandatos de género aumentan el riesgo de depresión en los hombres