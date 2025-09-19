Video | Así bajaron a La Jesuu de su carro tras accidente: ¿qué le pasó?

La Jesuu, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, vivió un angustiante momento luego de sufrir un accidente de tránsito a bordo de su vehículo, lo que le ocasionó una lesión en una de sus piernas. El hecho ocurrió el pasado jueves 18 de septiembre y rápidamente generó conmoción en redes sociales.

Detalles del accidente de tránsito de La Jesuu

La creadora de contenido explicó que el percance ocurrió mientras conducía por una carretera recientemente intervenida por las autoridades. Según relató, la vía había sido pintada dos días antes y no contaba con la debida señalización, lo que, sumado a las condiciones de lluvia, provocó que el carro perdiera estabilidad justo en una curva.

La Jesuu añadió estuvo a punto de irse directo hacia un barranco, razón por la cual prefirió estrellarse contra un palo. Aunque el choque dejó el automóvil en pérdida total, la creadora de contenido destacó solo sufrió una lesión menor en una de sus piernas.

El impactante video tras el accidente de La Jesuu

Horas después de revelar lo ocurrido, la creadora digital sorprendió al publicar un video donde se aprecia el momento exacto en el que recibió ayuda para bajar de su auto. En las imágenes, se observa que tienen que cargarla sobre brazos, pues no podía apoyar bien el pie que se lastimó.

Debido a que no hubo más vehículos involucrados, su carro no fue inmovilizado. Sin embargo, tuvo que contratar una grúa para moverlo, debido a que terminó destrozado. El video de cuando se bajó, no fue en el lugar de los hechos, sino que cuando ya habían llegado a su lugar de destino.