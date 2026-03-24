DIAN lanza alarma por peligrosa estafa con falsos remates de carros en estas ciudades del país

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha emitido una alerta a nivel nacional para advertir a los ciudadanos sobre una creciente modalidad de estafa que está afectando a múltiples regiones de Colombia.

Esta operación, que ha sido reportada con frecuencia en los últimos meses, involucra la suplantación de la identidad de la entidad y de sus funcionarios para ofrecer vehículos en supuestos remates a precios excesivamente bajos.

La DIAN ha identificado que los estafadores utilizan diversos canales para captar la atención de sus víctimas, incluyendo redes sociales, correos electrónicos falsos y mensajes de texto.

En estos mensajes, se promocionan vehículos de diferentes modelos y gamas con la falsa premisa de que han sido incautados por la DIAN y están listos para ser rematados al mejor postor.

Así funciona esta modalidad de estafa

Una de las tácticas más comunes consiste en presionar a los interesados para que realicen pagos rápidos o anticipos como garantía para "reservar" el vehículo o participar en el remate.

Sin embargo, una vez que la víctima realiza la transferencia o el depósito, los supuestos funcionarios desaparecen, dejando a las personas sin el vehículo prometido y con una pérdida económica significativa.

Para evitar caer en estas estafas, la DIAN enfatiza que todos sus procesos de remate son públicos y se llevan a cabo a través de canales oficiales y autorizados. La entidad no utiliza intermediarios, no solicita pagos en efectivo a funcionarios y nunca exige anticipos para participar en subastas.

La DIAN insta a la ciudadanía a verificar siempre la autenticidad de cualquier oferta de remate antes de realizar cualquier tipo de pago. Los interesados deben consultar los procesos vigentes únicamente en el portal web oficial de la entidad (www.dian.gov.co).

Ante cualquier sospecha o irregularidad, se recomienda reportar la situación de inmediato a las autoridades correspondientes para frenar esta actividad criminal.