¡Participantes serán castigados en La Casa de los Famosos Colombia 2026! El 'jefe' ya rompió el silencio

El top 6 de La Casa de los Famosos Colombia 2026 enfrentó una nueva prueba de 'Beneficio y Castigo'.

En la tarde de este viernes 15 de mayo, los habitantes que siguen en competencia se dividieron en dos equipos. El primero estuvo conformado por Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Mariana Zapata, mientras que el segundo por Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Beba de la Cruz.

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La prueba requirió de agilidad mental y física debido a que todos los participantes tuvieron que superar una pista de obstáculos para recolectar unas letras que se encontraban en una piscina de pelotas y, posteriormente, armar palabras y cantar 'stop'.

En esta ocasión, el equipo ganador fue el de Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Mariana Zapata. Por lo tanto, el 'jefe' se pronunció y les advirtió a los otros habitantes que tendrán que asumir un castigo. ¿Cuál será?

Este será el castigo que se impondrá en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Dos de los tres participantes que hicieron parte del equipo que perdió la prueba de 'Beneficio y Castigo', tendrán que vestir pantalones dobles por el tiempo que el 'jefe' lo considere pertinente.

"Habrá un 'castigo icónico! Dos famosos vivirán una incomodidad extra gracias a los pantalones dobles", se puntualizó en el Instagram oficial de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"¡Ustedes lo pidieron! Los famosos que pierdan la prueba tendrán que convivir muy juntitos en La Casa de los Famosos Colombia 2026", se añadió.

¿Cuál será el beneficio que se concederá en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En el momento en el que se estaba disputando este nuevo reto, en uno de los banners de la transmisión de La Casa de los Famosos Colombia se informó que los ganadores gozarán de una recarga emocional.

"El beneficio de hoy es un videomensaje de sus fans", se concluyó.