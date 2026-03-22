DIAN dio a conocer nueva subasta de vehículos, joyas y demás en los últimos días de marzo

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció la apertura de su próxima subasta pública virtual, que se llevará a cabo del 25 al 27 de marzo. Durante estas 54 horas continuas, los ciudadanos podrán pujar por una variada oferta que incluye joyas, relojes, vehículos y maquinaria industrial, bienes que han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la Nación.

Esta iniciativa busca no solo dar un destino útil a las mercancías retenidas en procesos de control aduanero, sino también recaudar recursos fundamentales para las arcas públicas.

La jornada se realizará a través de la plataforma especializada El Martillo del Banco Popular, garantizando un proceso digital, seguro y sin intermediarios.

La recepción de ofertas comenzará a las 8:00 a. m. del miércoles 25 de marzo y finalizará a las 2:30 p. m. del viernes 27 de marzo. Durante la subasta, el sistema permite monitorear en tiempo real si su oferta es la ganadora o si ha sido superada. Un dato clave: si hay pujas en el último minuto, el cronómetro de ese lote específico se extenderá brevemente para permitir un desempate justo.

¿Cómo participar en esta nueva subasta de la DIAN?

Para formar parte de este evento, los interesados deben cumplir con un proceso de registro previo. La DIAN ha enfatizado que la participación es abierta a cualquier persona natural o jurídica que cumpla con los siguientes pasos:

Registro en la plataforma: Ingrese al sitio web de El Martillo del Banco Popular y cree su usuario. Es indispensable contar con una cuenta bancaria habilitada para realizar pagos a través de PSE.

Consulta del catálogo: Los usuarios pueden revisar desde ya el catálogo de bienes ubicados en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín. Cada lote incluye fotos y especificaciones técnicas.

Constitución del depósito: Antes de ofertar, el participante debe realizar un depósito virtual (generalmente del 20% al 40% del valor base del lote) como garantía de seriedad de la oferta.

La entidad hace un llamado a la ciudadanía para evitar estafas. "Ningún funcionario de la DIAN o del Banco Popular está autorizado para pedir dinero por fuera de los canales oficiales", advirtieron voceros de la institución. En caso de no ganar la subasta, el dinero del depósito será devuelto automáticamente a la cuenta de origen.

Esta modalidad de subastas virtuales ha demostrado ser una herramienta eficaz para democratizar el acceso a bienes del Estado, permitiendo que desde pequeños ahorradores hasta grandes inversionistas participen en igualdad de condiciones desde cualquier lugar del país.