ANDI recibe con preocupación los resultados del PIB para el primer trimestre de 2026

Luego de que el Dane publicara los datos del PIB (Producto Interno Bruto) para el primer trimestre de 2026, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, advirtió que el país pasó de ser uno de los más atractivos en la región a uno de alto riesgo e incertidumbre para los inversionistas.

De acuerdo con Mac Master, el crecimiento “se ha mantenido por debajo de nuestra tendencia histórica: prácticamente nos hemos estancado en el 2% cuando hace unos pocos años estábamos en 4% y nuestra meta era niveles del 6%, 7%. Tampoco estamos generando las condiciones para el crecimiento futuro. La inversión se ha rezagado y hoy apenas alcanza el 17% del PIB”.

Según el Dane, el PIB, entre enero y marzo de 2026, creció un 2,2% y, por sectores, los de mejor desempeño fueron el de la administración pública, salud y educación con un 5,7%; el de entretenimiento y recreación con un 3,2%, y el de comercio, alojamiento y transporte, con un 2,9%.

Sectores contraídos durante el primer trimestre de 2026 en Colombia:

Del otro lado de la balanza, se encuentran los sectores de minas y canteras, con una contracción del -0,1%; el de agricultura —que en 2025 tuvo el mayor crecimiento— con una contracción del 1,4%, y el de la construcción, con una contracción dramática del 5,4%.

El país se enfrenta a un escenario en el que la inversión cayó un 3,0% y el gasto del gobierno representa el mayor consumo en el país, con un aumento del 7,8%, manteniendo la tendencia de los últimos años, en los que ha fluctuado entre un 15,7% y un 4,6%.

“Al analizar el crecimiento económico tanto desde la perspectiva sectorial, como desde el gasto, preocupa la contribución del gasto público en el desempeño económico reciente, precisamente en un momento donde el principal problema económico es la sostenibilidad de las finanzas. El crecimiento lo está liderando el gasto público en un momento cuando el déficit fiscal está alrededor del 7%, la caja está en mínimos históricos”, alertó el presidente de la ANDI.

¿Qué debería hacer el siguiente gobierno para mejorar el crecimiento del PIB en Colombia?

A contados días de las elecciones presidenciales, Mac Master hizo un llamado a quien lleve las riendas del siguiente gobierno a trazar una propuesta de crecimiento.

Según dijo, debe tener “metas ambiciosas y darles tranquilidad y confianza a los mercados, a los inversionistas, a los empresarios y a la sociedad en general”. Mientras, los empresarios “tienen un papel protagónico manteniendo la confianza en el país, buscando oportunidades e invirtiendo”.