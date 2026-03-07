Minhacienda de De La Espriella plantea reducir de 15 a tres los impuestos que recauda la DIAN

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, anunció que el nuevo gobierno impulsará una reforma tributaria con un objetivo central: simplificar el sistema de impuestos en Colombia.

Como parte de esa propuesta, Gómez dijo en entrevista con Portafolio, que la DIAN pase de recaudar 15 tributos a administrar únicamente tres: impuesto de renta, IVA e IVA externo. Según explicó, la iniciativa busca hacer más eficiente el sistema tributario, facilitar su control y crear condiciones que favorezcan la inversión.

¿Por qué el nuevo MinHacienda quiere que la DIAN cobre solo tres impuestos?

De acuerdo con Gómez, el problema del sistema tributario colombiano es estructural y requiere una reforma de fondo. En sus declaraciones sostuvo que el actual estatuto tributario es "diabólico", porque resulta complejo para los ciudadanos y las empresas, mientras termina beneficiando principalmente a los asesores tributarios.

Por esa razón, propone una reforma sistémica que simplifique la tributación. La idea es que la DIAN concentre el recaudo únicamente en tres impuestos: renta, IVA e IVA externo. Para el ministro designado, reducir la cantidad de tributos permitiría ejercer un control más eficiente, disminuir la complejidad del sistema y atacar uno de los factores que favorecen la evasión.

¿Qué otros cambios contempla la reforma tributaria propuesta?

Además de la simplificación del sistema, Gómez señaló que la reforma buscará fortalecer la lucha contra la evasión, aliviar la carga sobre las empresas y brindar estabilidad en las normas tributarias. En ese sentido, anunció que el nuevo gobierno pretende presentar un proyecto de ley específico para atraer inversión extranjera, en un contexto en el que, según indicó, la inversión ha caído hasta representar el 17 % del PIB.

Finalmente, Gómez anunció que el nuevo equipo económico expedirá un decreto de congelamiento del gasto público el mismo 7 de agosto. La intención, explicó, es que el presupuesto de 2025 crezca por debajo de la inflación en términos reales, como parte de una estrategia que también busca recuperar la confianza de los inversionistas, reactivar el crecimiento económico y formalizar la economía.