El costo humano de la guerra que estalló tras la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022 ha alcanzado una escala sin precedentes.

Según una investigación publicada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el número de bajas entre ambos ejércitos ya superó la barrera de los dos millones de personas.

El mayor número de víctimas se concentraría en las filas de Moscú, que registran una tasa de mortalidad desproporcionada.

¿Cuatro veces las muertes de militares estadounidenses desde 1945?

El informe del laboratorio de ideas estadounidense revela que los fallecidos rusos en territorio ucraniano —estimados entre 400.000 y 450.000 combatientes— son cuatro veces la cantidad de muertes militares que ha sufrido Estados Unidos en el conjunto de guerras en las que ha participado, desde la Segunda Guerra Mundial.

Esta brecha entre los contendientes se ha profundizado de forma drástica en los últimos meses. El centro de estudios detalla que, durante la primera mitad de este año, la relación de bajas se inclinó de manera flagrante en contra de las fuerzas del Kremlin, situándose probablemente en una proporción de ocho a uno frente a las pérdidas sufridas por el ejército ucraniano.

¿Cuántos soldados ucranianos se han dado de baja desde que estalló la guerra?

Al desglosar el impacto total en el bando invasor, el CSIS calcula que el ejército, bajo las órdenes del presidente Vladímir Putin acumula 1,4 millones de bajas, una cifra global que integra a soldados muertos, heridos y desaparecidos en combate.

Aunque la resistencia de Kiev también ha pagado un precio muy alto desde el estallido del conflicto ruso-ucraniano, es significativamente menor en términos comparativos. Las fuerzas militares de Ucrania registran entre 525.000 y 625.000 bajas totales, un rango dentro del cual se contabilizan entre 125.000 y 150.000 muertes en combate.

El conflicto inició luego de que el Senado ruso autorizara por unanimidad el uso de sus fuerzas militares fuera del país. Situación, que desencadenó una repuesta contundente de Kiev, tras los primeros ataques contra Ucrania.