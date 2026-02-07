¿Cómo subirá el salario mínimo en el gobierno De La Espriella? Esto explicó el Minhacienda designado

El debate sobre el salario mínimo de 2027 comenzó antes de que termine 2026. En medio del proceso de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, anticipó que el próximo incremento no seguiría la misma línea del ajuste decretado para este año, cuando el salario mínimo aumentó 23,7%.

Gómez afirmó que el Gobierno entrante buscará una política salarial más moderada, en la que el incremento esté respaldado por el comportamiento de la productividad de la economía. Según explicó, el propósito será proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar efectos adversos sobre el empleo, la competitividad y el crecimiento económico.

¿Cuánto subirá el salario mínimo en 2027?

Por ahora, el ministro designado no habló de un porcentaje específico para el aumento del salario mínimo en 2027. No obstante, dejó claro que la intención es que el ajuste sea inferior al incremento del 23,7% aplicado para 2026 y que responda a variables económicas como la inflación y la productividad.

En diálogo con Caracol Radio, explicó. "Tenemos que volver a una política salarial racional, que proteja el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos", afirmó Gómez. En la misma entrevista insistió en que "el salario debe crecer en la medida en que crece la productividad", al advertir que aumentos muy superiores a la inflación pueden generar consecuencias que no siempre son inmediatas.

¿Por qué el Gobierno propone un incremento más moderado?

El futuro ministro de Hacienda sostuvo que uno de los principales retos de la nueva administración será revisar la política de incrementos del salario mínimo aplicada en los últimos años. A su juicio, esos aumentos estuvieron muy por encima del crecimiento de la economía y no estuvieron acompañados por un avance equivalente en la productividad.

Gómez explicó que, aunque un mayor salario representa un alivio para millones de trabajadores, elevarlo sin un incremento en la productividad aumenta los costos de las empresas, reduce su capacidad para generar empleo y afecta la competitividad. Incluso señaló que "si aumentar los salarios sacara a la gente de la pobreza y volviera ricos a los países, hace años no existiría la pobreza".