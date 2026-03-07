Polémica en el Mundial: ¡Partido de octavos de final cambiaría de horario por esta razón!

La organización del Mundial 2026 volvió a quedar en el centro de la conversación por una decisión relacionada con el clima.

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final, estuvo cerca de sufrir un cambio de horario debido al riesgo de fuertes lluvias e inundaciones previstas para el domingo en Ciudad de México.

Aunque inicialmente trascendió que la FIFA estudiaba adelantar el compromiso de las 6:00 p. m. a las 12:00 del mediodía, la modificación finalmente no prosperó y el encuentro se mantendrá en el horario originalmente establecido. La situación generó inconformidad tanto en las selecciones como entre los aficionados, ya que un cambio de última hora alteraba toda la planificación deportiva.

La amenaza del clima abrió el debate en el Mundial 2026

La posibilidad de modificar el horario surgió después de que los pronósticos meteorológicos advirtieran sobre lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible granizo durante la tarde del domingo en la capital mexicana.

No sería la primera vez que el clima afecta el desarrollo del torneo. En los dieciseisavos de final, el partido entre México y Ecuador comenzó con una hora de retraso por una tormenta, mientras que el duelo entre Francia e Irak, disputado en Filadelfia, permaneció suspendido durante dos horas antes de reanudarse.

Ante ese panorama, la FIFA evaluó adelantar el compromiso para reducir el riesgo de interrupciones. Sin embargo, tanto México como Inglaterra manifestaron su desacuerdo con la medida

Javier Aguirre criticó la decisión de la FIFA

El entrenador de México, Javier Aguirre, fue uno de los más críticos frente a la posibilidad del cambio. El técnico aseguró que una modificación afectaba toda la preparación del equipo.

"Es una putada. Me lo informaron aquí. No estoy de acuerdo, no me piden mi opinión, pero ni modo. FIFA manda y a tragar ajo y agua", expresó.

El estratega también rechazó la idea de que jugar al mediodía representara una ventaja para la selección mexicana.

"Para nada, ventaja ninguna. Todo estaba diseñado con base en el horario que conocíamos. Sí me rompen un poquito la madre, pero no nos queda más que acatar lo que diga FIFA", añadió.

De momento, FIFA no ha confirmado el cambio de horario, por lo que el compromiso entre México e Inglaterra se disputará a las 6:00 p. m. (hora de Ciudad de México), mientras la organización seguirá monitoreando las condiciones meteorológicas para evitar que el clima vuelva a alterar el desarrollo del Mundial 2026.