Shakira y la FIFA se unirán para apoyar a los niños de Venezuela que dejaron sus estudios por los terremotos

Venezuela ya completó más de 8 días después de la tragedia ocasionada por los dos terremotos de magnitudes 7,1 y 7,5 y miles de menores se encuentran actualmente sin acceso a vivienda y educación.

Ante esta situación, Shakira anunció su alianza con el Fondo para la Educación Fifa Global Citizen que destinará 500.000 dólares para apoyar a las organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por el desastroso fenómeno natural.

Shakira y la FIFA por los niños afectados en Venezuela

Así mismo, la barranquillera anunció que se encuentran invitando a más organizaciones locales a solicitar financiamiento para ayudar a que los niños puedan no solo recibir clases, sino que también se apoyen a los maestros afectados y se pueda restablecer el acceso a la educación.

“Como partidario del Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, apoyo a los niños de Venezuela para ayudar a asegurar que, a medida de que el país se reconstruya, cada niño siga teniendo acceso a la educación y a la oportunidad de aprender”, afirmó.

Al proyecto ya se han sumado algunas figuras influyentes como el primer ministro de Canadá, Carney. Por esto, la barranquillera manifestó su interés por ver a otros líderes mundiales que puedan unirse como el primer ministro de Portugal, el presidente de Francia y el canciller de Alemania.

Shakira hace un llamado a apoyar a los niños de Venezuela

“Si tú crees que todos los niños merecen la oportunidad de soñar, únete a este esfuerzo. Haz clic en el enlace y actúa ya”, aseguró la artista.

Finalmente, la artista informó que las organizaciones con sede en Venezuela que trabajan para restablecer el acceso a la educación también pueden solicitar financiación a través del Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA en su página web oficial.