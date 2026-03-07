Shakira y la FIFA se unirán para apoyar a los niños de Venezuela que dejaron sus estudios por los terremotos
La barranquillera reveló que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen destinará 500.000 dólares para apoyar la educación de los niños.
Noticias RCN
05:00 p. m.
Venezuela ya completó más de 8 días después de la tragedia ocasionada por los dos terremotos de magnitudes 7,1 y 7,5 y miles de menores se encuentran actualmente sin acceso a vivienda y educación.
Ante esta situación, Shakira anunció su alianza con el Fondo para la Educación Fifa Global Citizen que destinará 500.000 dólares para apoyar a las organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por el desastroso fenómeno natural.
Shakira y la FIFA por los niños afectados en Venezuela
Así mismo, la barranquillera anunció que se encuentran invitando a más organizaciones locales a solicitar financiamiento para ayudar a que los niños puedan no solo recibir clases, sino que también se apoyen a los maestros afectados y se pueda restablecer el acceso a la educación.
“Como partidario del Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, apoyo a los niños de Venezuela para ayudar a asegurar que, a medida de que el país se reconstruya, cada niño siga teniendo acceso a la educación y a la oportunidad de aprender”, afirmó.
Al proyecto ya se han sumado algunas figuras influyentes como el primer ministro de Canadá, Carney. Por esto, la barranquillera manifestó su interés por ver a otros líderes mundiales que puedan unirse como el primer ministro de Portugal, el presidente de Francia y el canciller de Alemania.
Shakira hace un llamado a apoyar a los niños de Venezuela
“Si tú crees que todos los niños merecen la oportunidad de soñar, únete a este esfuerzo. Haz clic en el enlace y actúa ya”, aseguró la artista.
Finalmente, la artista informó que las organizaciones con sede en Venezuela que trabajan para restablecer el acceso a la educación también pueden solicitar financiación a través del Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA en su página web oficial.