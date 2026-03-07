Dólar no para de caer en Colombia: así cerró hoy, 3 de julio, y rompió un récord de más de seis años

El dólar mantuvo su tendencia a la baja en Colombia y cerró este viernes 3 de julio con un nuevo descenso que lo llevó a registrar su nivel más bajo desde febrero de 2020.

La divisa estadounidense continúa perdiendo terreno frente al peso colombiano, una noticia que impacta tanto a importadores como a viajeros y consumidores que realizan compras en moneda extranjera.

Así cerró el dólar en Colombia este 3 de julio de 2026

El precio promedio de negociación del dólar fue de $3.334,95, lo que representó una caída de $22,87 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para este viernes en $3.357,82.

A lo largo de la sesión, la divisa alcanzó un precio máximo de $3.353,60, mientras que el mínimo fue de $3.323,01, confirmando la presión bajista que ha marcado el comportamiento del mercado cambiario durante las últimas semanas.

Además, la cotización oficial del dólar para este 3 de julio disminuyó $45,53 frente al día anterior, equivalente a un descenso del 1,34 %, consolidando el nivel más bajo de la moneda estadounidense en más de seis años.

El dólar acumula fuertes caídas durante 2026

La tendencia también se refleja en las comparaciones de mediano plazo. Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar cayó 2,21 %, mientras que en comparación con hace un mes la reducción alcanza el 5,73 %.

Si se toma como referencia el inicio de 2026, la moneda estadounidense ha perdido 10,63 % de su valor en Colombia, equivalente a $399,26. En términos anuales, la disminución es aún mayor: el dólar se ubica 16,19 % por debajo del nivel registrado el 3 de julio de 2025, una diferencia de $648,64.

Este comportamiento refleja un fortalecimiento del peso colombiano y mantiene la expectativa de los mercados sobre la evolución de la tasa de cambio durante el segundo semestre del año, especialmente ante las decisiones de política monetaria y el comportamiento de la economía internacional.