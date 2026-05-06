Embajada de EE. UU. en Turquía concede visados a selección iraní para el Mundial 2026
El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, informó que los jugadores ya habían entregado sus pasaportes en la embajada estadounidense.
Noticias RCN
AFP
09:17 p. m.
El embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, confirmó este viernes la expedición de visados para los jugadores de la selección de Irán que disputará el Mundial de Norteamérica 2026. El anuncio se realizó a través de la red social X, donde destacó el trabajo de su equipo diplomático en Ankara.
"Orgulloso de nuestro increíble equipo en la embajada estadounidense de Ankara por su trabajo procesando los visados para los jugadores de la selección iraní de fútbol en su camino al @FIFAWorldCup en Estados Unidos", escribió Barrack. El diplomático añadió que "los deportes trascienden las fronteras y deseamos dar la bienvenida a participantes y aficionados de todo el mundo".
Campamento base en México tras tensiones diplomáticas
La selección iraní, conocida como Team Melli, viajará el sábado desde Turquía a España antes de dirigirse a su campamento base en Tijuana, México, país que ya había emitido visados la semana pasada. Allí permanecerá durante el torneo, aunque sus tres partidos de la fase de grupos se jugarán en Estados Unidos: dos en Los Ángeles y uno en Seattle.
Inicialmente, el campamento estaba previsto en Tucson, Arizona, pero fue trasladado a México debido a la tensión entre Irán y Estados Unidos por la guerra en Oriente Medio.
Federación iraní confirma entrega de pasaportes
El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, informó que los jugadores ya habían entregado sus pasaportes en la embajada estadounidense en Ankara. "Ayer mantuve conversaciones con la FIFA sobre los visados estadounidenses. Se nos pidió entregar todos los pasaportes en la embajada de Estados Unidos en Ankara", declaró.
Taj agregó: "Creo que se expedirán todos los visados y que ya no habrá ningún problema al respecto". Con esta confirmación, la selección iraní despeja las dudas sobre su participación en el Mundial de Norteamérica 2026.