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Nicky Jam en Bogotá este sábado 6 de junio: ¿qué debe tener en cuenta si va a asistir?

Bogotá se está preparando para uno de los conciertos más esperados del género urbano.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 05 de 2026
08:26 p. m.
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El Campín de Bogotá ya está listo para recibir a Nicky Jam, quien se ha consolidado como uno de los exponentes del género urbano más sobresalientes de las últimas décadas al tener un recorrido de más de 20 años en la industria.

Su amor por Colombia ha marcado un antes y un después en su carrera ya que el artista tuvo la oportunidad de volver a crecer en la música directamente desde Medellín.

Por esto, tras varios años de espera y peticiones por parte de su público, el puertorriqueño hará historia al hacer su primer estadio en su segunda tierra.

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Recomendaciones para el concierto de Nicky Jam

La noche de este sábado 6 de junio estará marcada por una de las presentaciones más anheladas por parte de los fanáticos, quienes darán la bienvenida al emblemático “cangri”.

La apertura de puertas será desde las 5:00 p.m. y se espera que las filas para ingresar al recinto empiecen sobre las 8:00 a.m. ya que el evento no contará con posiciones numeradas. El show tendrá un dress code asignado ya que se manejará el famoso estilo “urban black”.

Los asistentes al concierto tendrán que descargar la app de TuBoleta Pass y desde allí se validarán las entradas. Se recomienda ubicar un punto de encuentro previo al ingreso del recinto y la entrada correspondiente por medio del mapa de ingresos.

Los menores de 16 años deben ingresar con un adulto responsable en la localidad asignada como familiar que se encuentra exenta de bebidas alcohólicas. Al finalizar el concierto se habilitarán rutas de Transmilenio con el fin de agilizar la movilidad de todos los asistentes por lo que se recomienda cargar la tarjeta antes de ingresar al estadio.

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¿Cómo será el ingreso para el concierto de Nicky Jam en Bogotá?

Los asistentes con localidad norte o gramilla general ingresarán por el costado norte junto al Movistar Arena. Asistentes con la localidad occidental alta y occidental baja ingresarán por el costado occidental del estadio, sobre la NQS, al frente del Movistar Arena.

El ingreso para oriental será tomando el acceso sobre la transversal 28 y por dicho costado también ingresaran, en un acceso especial, los asistentes a la zona menores.

Los ingresos a palcos serán sobre la carrera 30 al costado sur del estadio. Si la localidad es gramilla vip el ingreso será por el costado oriental del estadio sobre la calle 53B bis.

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