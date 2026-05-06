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Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 5 de junio de 2026: último sorteo

Consulte el resultado de la Lotería de Medellín de hoy viernes 5 de junio de 2026. Verifique el número ganador, la serie y los detalles del último sorteo.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 5 de junio de 2026: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

junio 05 de 2026
09:32 p. m.
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La Lotería de Medellín volvió a captar la atención de miles de colombianos este viernes 5 de junio de 2026 con la realización de uno de los sorteos más esperados de la semana.

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Como es habitual, los jugadores estuvieron pendientes del resultado con la ilusión de acertar el número ganador y llevarse uno de los millonarios premios que entrega este tradicional juego de azar.

Cada semana, la lotería antioqueña reúne a participantes de diferentes regiones del país, quienes siguen de cerca los resultados del premio mayor y los demás sorteos complementarios. Si compró su billete para esta edición, aquí puede consultar los números ganadores y verificar si la suerte estuvo de su lado.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 5 de junio de 2026

La Lotería de Medellín realizó una nueva edición de su tradicional sorteo de los viernes, uno de los más reconocidos del país por su trayectoria y por los importantes premios que entrega a sus apostadores.

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  • Premio Mayor: XXXX
  • Serie: XXX

Los participantes que resulten favorecidos deben conservar el billete en buen estado para realizar el proceso de reclamación correspondiente. Asimismo, se recomienda verificar siempre los resultados a través de los canales oficiales de la entidad.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Los ganadores de premios de lotería en Colombia deben presentar el billete original y cumplir con los requisitos establecidos por la organización encargada del sorteo.

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En caso de obtener premios de mayor cuantía, también será necesario adelantar los trámites tributarios exigidos por la legislación colombiana. Por esta razón, es importante revisar cuidadosamente el número y la serie antes de descartar cualquier billete.

La Lotería de Medellín continúa siendo una de las más populares del país gracias a su tradición y a los millonarios premios que entrega semanalmente.

Quienes no resultaron favorecidos en esta ocasión tendrán una nueva oportunidad en el próximo sorteo, donde nuevamente miles de colombianos intentarán cambiar su suerte con un solo número.

Recuerde consultar siempre los resultados oficiales y verificar con detalle cada dato de su billete para evitar inconvenientes al momento de reclamar un posible premio.

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