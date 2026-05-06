¿Cómo se calcula el monto exacto de la prima de servicio de junio 2026?

Con la llegada de junio, las empresas en Colombia deben cumplir con el pago de la prima de servicios a sus empleados antes del 30 de este mes. El incumplimiento acarrea sanciones: por cada día de retraso, el empleador está obligado a reconocer un día adicional de salario.

Además, este derecho no solo aplica a trabajadores formales, sino también a empleadas domésticas, niñeras y personas contratadas por días, quienes deben recibir la prestación en las mismas condiciones.

¿Quiénes tienen derecho a la prima de servicios?

La prima corresponde a la mitad de un salario, siempre y cuando el empleado haya trabajado los seis meses completos. En el cálculo se incluyen el auxilio de transporte, horas extras y recargos.

Por ejemplo, un trabajador que recibe el salario mínimo de 1.750.905 pesos más el auxilio de transporte de 249.095 pesos, tiene una base de 2 millones de pesos. En ese caso, la prima equivale a 1 millón de pesos.

Incluso quienes trabajan por días deben recibir este pago proporcional, teniendo en cuenta su salario, auxilio de transporte y cualquier pago adicional reconocido durante el semestre.

¿Qué pasa si el empleador no paga a tiempo la prima de servicio?

La ley es clara: por cada día de retraso en el pago de la prima, el empleador debe reconocer un día adicional de salario. Esto convierte el cumplimiento en una obligación inaplazable para las empresas y empleadores particulares.

La prima de servicios, más que un beneficio, es un derecho que busca reconocer el esfuerzo de los trabajadores y garantizar un ingreso adicional en la mitad del año.