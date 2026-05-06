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Tragedia en mina de carbón de Sutatausa deja siete muertos: un mes antes ocurrió una explosión similar

Una presunta explosión por metano habría sido el detonante de la tragedia. Hace un mes, en la misma zona, nueve mineros perdieron la vida.

Tragedia en mina de carbón de Sutatausa, deja siete muertos: un mes antes ocurrió una explosión similar
Foto: Noticias RCN

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junio 05 de 2026
09:25 p. m.
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Los organismos de socorro culminaron en las últimas horas las labores de rescate de los trabajadores que permanecían atrapados en una mina de carbón ubicada en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca.

Explosión en mina de carbón de Sutatausa deja un muerto y varios trabajadores atrapados
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La operación concluyó con el doloroso saldo de siete personas fallecidas y un sobreviviente.

Los equipos de Bomberos de Cundinamarca trabajaron intensamente para extraer a los trabajadores atrapados en el socavón, en una operación que movilizó recursos humanos y técnicos especializados.

Autoridades revelan su principal hipótesis sobre explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca
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Siete muertos y un sobreviviente en explosión en mina de carbón en Sutatausa

Los Bomberos de Cundinamarca después de 24 horas terminaron las operaciones de búsqueda y rescate de siete mineros que resultaron atrapados y perdieron la vida tras una explosión registrada ayer en una mina ubicada en el municipio de Sutatausa.

Los trabajadores fueron rescatados sin vida, según confirmó el capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos de Cundinamarca.

Infortunadamente, a pesar de las diferentes labores del proceso de búsqueda y rescate por parte de los organismos de primera respuesta, en cabeza de los grupos especializados de rescate, estos mineros fueron hallados sin vida.

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Así fue la explosión que dejó siete mineros muertos en Sutatausa

El incidente ocurrió en horas de la tarde del jueves 4 de junio, cuando una explosión al interior de la mina dejó atrapados a los siete trabajadores. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y grupos especializados en rescate minero se desplazaron hasta el lugar para iniciar las labores de búsqueda.

Durante más de 24 horas, los equipos de primera respuesta trabajaron en condiciones adversas para intentar localizar y rescatar a los mineros.

Las operaciones involucraron a múltiples organismos de socorro, coordinados por los Bomberos de Cundinamarca, que lideraron las acciones de rescate en el complejo escenario subterráneo.

El capitán Farfán explicó que, aunque el rescate concluyó este viernes, las autoridades continúan realizando actividades en el sitio. "En este momento se continúa realizando algunas actividades para poder establecer cuáles fueron las causas que generaron esta explosión.

Las autoridades mineras y deberán determinar las circunstancias exactas que provocaron la explosión. Este tipo de incidentes en minas suelen estar relacionados con acumulación de gases, fallas en los sistemas de ventilación o el incumplimiento de protocolos de seguridad.

Explosión en mina deja 15 trabajadores atrapados en Sutatausa, Cundinamarca
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