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Nuevo cambio en subsidios de Prosperidad Social: así será el pago desde ahora

Prosperidad Social cambió el sistema de pago de subsidios en Colombia. Ahora los beneficiarios podrán recibir el dinero de forma directa, más rápida y sin intermediarios.

Nuevo cambio en subsidios de Prosperidad Social: así será el pago desde ahora

Noticias RCN

abril 24 de 2026
11:50 a. m.
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El Departamento para la Prosperidad Social anunció un cambio importante en la forma en que se entregan los subsidios en Colombia.

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Con este nuevo modelo, el objetivo es que los beneficiarios reciban el dinero de manera más rápida, directa y sin intermediarios, beneficiando a más de 4 millones de hogares en el país.

La medida hace parte de una estrategia para fortalecer la inclusión financiera y mejorar la transparencia en la entrega de los recursos del Estado.

Un nuevo sistema para cobrar los subsidios

Con esta actualización, la entidad puso en marcha el nuevo modelo de pago de transferencias monetarias, que representa una inversión cercana a los 708.000 millones de pesos. En total, cerca de 3 millones de adultos mayores en condición de vulnerabilidad serán parte de este proceso.

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Según la entidad, los pagos comenzaron el 17 de abril y se extenderán hasta el 4 de mayo, por lo que los beneficiarios tienen un periodo amplio para reclamar sus recursos sin congestiones.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó: “Con este gestor buscamos facilitar el acceso de los beneficiarios a los recursos del Estado, promoviendo la inclusión financiera y garantizando mayor eficiencia y transparencia en la entrega de los recursos.”

Así funcionará el nuevo sistema de pago

El cambio más importante es la implementación del Gestor de Información Financiera, una herramienta que permite registrar cuentas bancarias, billeteras digitales o depósitos electrónicos para recibir el dinero directamente.

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Esta información se integra al Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda, lo que reduce trámites y elimina intermediarios.

La fase piloto se realizó en Soacha, donde más de 600 beneficiarios de programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Devolución del IVA y Renta Joven recibieron acompañamiento personalizado y actualización de datos.

Además, la entidad avanza en articulación con bancos y cooperativas para llevar jornadas de bancarización a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, entre otras.

El programa también mantiene su enfoque social, priorizando a mujeres desde los 54 años y hombres desde los 59, con montos que pueden variar según el caso, incluyendo pagos base cercanos a los 80.000 pesos por ciclo para nuevos beneficiarios.

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