Tribunal ordena que Coosalud vuelva a ser administrada por su antiguo representante

En las últimas horas, el Tribunal de Bolívar ratificó que Coosalud debe ser entregada a su antiguo representante, Jaime González.

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El abogado Julián Quintana aseguró que “quedó en evidencia la actuación irregular de María José Navarro y del liquidador Jorge Suárez, quienes desconocen la decisión judicial para mantener el control de la EPS y seguir desfalcándola”.

Coosalud estuvo intervenida desde noviembre de 2024

El 22 de noviembre de 2024, la Superintendencia de Salud anunció la intervención de Coosalud. Al igual que las otras EPS, esta ha acarreado deudas y demás complicaciones que afectan a los pacientes.

“Ha incumplido aspectos cruciales del aseguramiento en salud relacionados con la prestación oportuna, eficaz y de calidad de los servicios de salud, el suministro inmediato de medicamentos y el acceso integral a las tecnologías de salud”, sostuvo Supersalud en aquel momento, enfatizando el bajo cumplimiento de actividades.

Antes de la intervención, la administración de la EPS estaba en manos de González y Natalia Largo González, como representantes legal y suplente, respectivamente.

El tribunal ordenó hace poco la suspensión provisional e inmediata de la intervención. Esto, basado en el deterioro financiero que ha tenido Coosalud desde la intervención.

La suspensión de la intervención

Por ejemplo, entre 2024 y 2025, los PQRS (peticiones, quejas y reclamos) se incrementaron un 32 %. A su vez, se evidenció una considerable inestabilidad financiera tras el paso de cinco agentes interventores.

Entonces, la orden emitida el 14 de abril conllevó el “restablecimiento de las cosas a su estado anterior”. En pocas palabras, la gestión de la EPS debía volver a como era previo a la intervención, la cual había sido prorrogada el 21 de noviembre.

Un punto clave es que la suspensión es provisional, dado que el tribunal debe decidir de fondo. Mientras tanto, ordenó que la administración debe quedar en manos nuevamente de González y Largo. Esto, hasta que no haya un nuevo nombramiento.