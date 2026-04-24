¡Cambió el precio del dólar en el cierre de hoy 24 de abril de 2026! Así quedó

El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, abrió este viernes 24 de abril de 2026 en 3.551,00 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado llegó a 3.560,62 pesos, alcanzando nuevamente su nivel más bajo en un período de aproximadamente cinco años.

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En medio de esa coyuntura, el dólar siguió en constante cambio a lo largo de la jornada y, finalmente, cerró con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 24 de abril de 2026

El precio del dólar en Colombia, según la gráfica en tiempo real del Banco de la República, cerró en 3.557,00 pesos.

Eso significa que, haciendo el balance con el precio de apertura, hubo un alza de 6 pesos colombianos.

Además, a lo largo del día, la Tasa Promedio del Mercado se ha ubicado en 3.551,246 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así están las tarifas de compra y venta

Tras los precios de apertura y cierre, se han detectado las siguientes tarifas en las principales casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.560 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.650 pesos para que los vendan.

Cali: 3.520 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.650 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.560 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.

Asimismo, también hay que tener en cuenta que la Tasa Representativa del Mercado ha variado de la siguiente manera a lo largo de la semana: