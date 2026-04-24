Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 24 de abril

La Lotería Super Astro Sol realizó su más reciente sorteo este martes 24 de abril de 2026, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, que combina números de cuatro cifras con signos zodiacales y mantiene la expectativa de miles de apostadores en todo el país.

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El sorteo se llevó a cabo en la jornada habitual de la tarde y, como es costumbre, dejó a la espera a quienes confiaron en la suerte para cambiar su día. A continuación, el resultado simulado del último sorteo, con fines informativos.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 24 de abril: número ganador

El número ganador del Super Astro Sol fue: X X X X

Signo zodiacal ganador: X X X.

Este resultado corresponde al sorteo realizado en la tarde del 24 de abril de 2026, donde miles de jugadores revisaron sus tiquetes con la ilusión de acertar la combinación completa.

Premios y cómo funciona el juego

El Super Astro Sol es un chance que se juega de lunes a sábado y permite ganar premios importantes si se acierta el número de cuatro cifras junto con el signo zodiacal correcto.

En cada sorteo, además del premio mayor, también se entregan recompensas por aproximaciones, lo que mantiene el interés de los jugadores en cada jornada.

La dinámica del juego es sencilla: el apostador elige un número entre 0000 y 9999 y un signo del zodiaco. Si ambos coinciden con el resultado oficial, puede ganar hasta miles de veces lo apostado.

Los resultados oficiales siempre deben ser verificados en los canales autorizados del operador del juego o puntos de venta.

Con cada sorteo, el Super Astro Sol sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, combinando suerte, expectativa y la emoción de la astrología en cada jugada.