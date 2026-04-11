DIAN subasta vehículos en noviembre: hay carros desde $8 millones y estos son los modelos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció nuevas subastas virtuales de vehículos para noviembre de 2026. Las convocatorias permitirán a los ciudadanos presentar ofertas por automotores que tienen diferentes procedencias, como decomisos, abandonos, aprehensiones e incautaciones.

El proceso se desarrollará a través de El Martillo del Banco Popular, plataforma habilitada para consultar los lotes disponibles y participar en las pujas. La oferta incluye camionetas, automóviles y vehículos de diferentes segmentos, con precios base que comienzan en $8,1 millones.

Entre los automotores divulgados se encuentra una Chevrolet Luv TFR modelo 1993, con un precio inicial de $8,1 millones. También aparece una Chevrolet Captiva Sport de 2014, cuyo valor base es de $14,6 millones. Estas referencias hacen parte de una oferta que reúne vehículos de distintos años y características.

La convocatoria también incluye automotores de marcas de gama superior. Un Mercedes-Benz C 200 modelo 2020 tiene un precio base de $77,7 millones, mientras que un Audi Q7 3.0 TDI de 2008 aparece con un valor inicial de $32,2 millones. Estos montos corresponden al punto de partida de las ofertas y no necesariamente al precio final de adjudicación.

¿Cuándo son las subastas de vehículos de la DIAN en noviembre de 2026?

De acuerdo con el calendario divulgado, la primera convocatoria abrirá el martes 3 de noviembre, a las 12:00 del mediodía, y cerrará el viernes 6 de noviembre, a las 10:30 de la mañana.

La segunda subasta estará disponible desde el miércoles 4 de noviembre, también a las 12:00 del mediodía, y finalizará el lunes 9 de noviembre, a las 2:30 de la tarde. La información de la entidad también menciona aperturas los días 3, 4 y 5 de noviembre, aunque no detalla los horarios de una posible tercera convocatoria.

¿Qué requisitos se necesitan para participar en las subastas de vehículos de la DIAN?

Los ciudadanos interesados deben contar con un usuario y una contraseña en la plataforma El Martillo del Banco Popular. Además, necesitan disponer de una cuenta independiente para realizar los depósitos exigidos antes de presentar sus ofertas.

El registro en la plataforma y la disponibilidad de los recursos para los depósitos son pasos necesarios para participar. Una vez dentro del sistema, los interesados pueden consultar los lotes disponibles y revisar las condiciones particulares de cada convocatoria antes de realizar una oferta.

Un aspecto importante es que los vehículos provenientes de decomisos, abandonos, aprehensiones e incautaciones se venden en las condiciones en que fueron encontrados, según la advertencia de la DIAN. Por esta razón, los precios base deben evaluarse teniendo en cuenta el estado de cada automotor y las características reportadas en su respectivo lote.

Los interesados pueden consultar las convocatorias y los vehículos disponibles directamente en El Martillo del Banco Popular, donde también podrán verificar los horarios, las condiciones de participación y los requisitos específicos antes de realizar los depósitos.