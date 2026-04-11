El dólar alcanzó precio no visto hace más de tres semanas: así abrió HOY 4 de noviembre

El Banco de la República de Colombia informó que este 4 de noviembre de 2026 el precio del dólar abrió en 3.235,00 pesos.

En medio de esa coyuntura, la Tasa Representativa del Mercado llegó a los 3.235,59 pesos, alcanzando su nivel más alto en más de tres semanas.

De acuerdo con el registro histórico del dólar, la última TRM similar había sido la del 8 de octubre de 2026, cuando se situó en 3.238,88 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 4 de noviembre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, en balance con la del miércoles de la semana pasada (28 de octubre de 2026), tuvo un incremento de 87.57 pesos y el 2.78 %.

A diferencia de hace un mes (4 de octubre de 2026), la divisa estadounidense presentó una reducción de 37.9 pesos y el 1.16 %.

Por otra parte, realizando el comparativo con la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (4 de noviembre de 2025), el descenso fue de 624.53 pesos y el 16.18 %.

Además, revisando la primera TRM del 2026, el decrecimiento fue de 521.49 pesos y el 13.88 %.

¿Qué han planteado los expertos tras los últimos cambios que ha tenido el dólar?

"Esta es una semana de alto impacto. Las elecciones de medio término del martes y las nóminas no agrícolas del viernes concentrarán el mayor poder de movimiento, con el mercado pendiente de la evolución del conflicto en Medio Oriente y de las dudas sobre el retorno de las inversiones en inteligencia artificial", expuso Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

"En un escenario favorable para las monedas emergentes, el resultado electoral entregaría certeza y reduciría la volatilidad. Además, los datos laborales mostrarían un enfriamiento que modera las expectativas de una nueva alza en diciembre, el petróleo cedería ante señales de distensión en Medio Oriente y el USDCOP podría corregir hacia los 3.150-3.190 pesos", agregó.