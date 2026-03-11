El Movistar Arena de Bogotá tiene nuevo nombre y ya está siendo criticado: conozca cuál es

El antiguo Coliseo El Campín y luego llamado Movistar Arena cambia nuevamente su nombre para iniciar una nueva era y seguir siendo uno de los escenarios musicales más importantes de Bogotá y Colombia; la empresa internacional BeatHub Entertainment confirmó meses atrás que había adquirido el 100% del escenario y que a partir del 1 de noviembre pasaría a tener un nuevo nombre.

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'El Corazón de Bogotá - Arena' es el nuevo nombre temporal del escenario capitalino mientras se logra una alianza con alguna marca comercial que esté interesada en poner su nombre en el letrero de la arena y patrocinar este emblemático espacio de la ciudad.

Críticas por nuevo nombre no se hicieron esperar

Aunque el nuevo nombre ya se venía promocionando como un eslogan de la empresa que adquirió el escenario, la confirmación oficial ha generado algunas críticas por parte de los usuarios: "¿De verdad van a dejar ese nombre?" o "menos mal es temporal" son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.

Por su parte, otros internautas no quisieron prestar mucha atención a este nuevo cambio y afirmaron que seguirán llamando al escenario como el Movistar Arena o simplemente 'Arena Bogotá' y que lo más importante es que la calidad que ofrecen para la realización de conciertos siga siendo la mejor posible.

'El Corazón de Bogotá - Arena' nombrada #1 en el mundo según Pollstar

La base de datos Pollstar, que se especializa en la industria musical en vivo y conciertos, ha ubicado a 'El Corazón de Bogotá - Arena' en la primera posición del ranking 'Top venues 10 mil a 15 mil personas' para noviembre del 2026 y la consolida como la más importante de Latinoamérica.

El escenario ha confirmado que, para lo que resta del 2026, hay 40 eventos confirmados y ya hay más de 80 shows programados para el 2027.