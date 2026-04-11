Actor de importante película fue atropellado en plena grabación: esto se reveló

En los últimos días, el diario The Sun informó que en el rodaje de 'The Batman: Part II', se presentó un inesperado accidente que obligó a la detención de las grabaciones.

El hecho habría ocurrido a principios de octubre, pero, debido a una rápida intervención médica, la situación no habría pasado a mayores.

¿Qué fue exactamente lo que se reveló? Descubra los detalles a continuación.

Esto se sabe del accidente que ocurrió en las grabaciones de 'The Batman: Part II'

De acuerdo con la revelación del diario The Sun, que habría tenido un diálogo con integrantes del set, el 'Batimóvil' se utilizó en una escena, pero terminó arrollando de manera inesperada a un miembro del elenco.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha expuesto la identidad del actor que sufrió el inesperado accidente en las grabaciones de 'The Batman: Part II'.

No obstante, lo que sí se ha aclarado es que el integrante del elenco fue atendido de manera urgente en un hospital y que, posteriormente, se continuó recuperando de manera satisfactoria en su hogar.

De hecho, de acuerdo con The Sun, el rodaje se habría reanudado en los últimos días en los estudios de Leavesden, en Inglaterra.

¿Cuándo se estrenaría 'The Batman: Part II'?

En un principio, la película 'The Batman: Part II' estaba programada para que se estrenara en octubre de 2025.

Sin embargo, comenzó a sufrir una serie de retrasos debido a un conflicto laboral que se presentó en Hollywood durante aproximadamente 191 días del 2023.

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En consecuencia, según la última actualización de Warner Bros, el estreno sería el 18 de febrero de 2026, bajo la dirección de Matt Reeves.

Aparte de la información revelada acerca del accidente con el 'Batimóvil', durante octubre también se conoció que el rodaje se detuvo unos días para que el director Matt Reeves pudiera atender una serie de situaciones de carácter personal.