Diciembre sin deudas: expertos dieron claves para lograr ahorrar durante el fin de año

Diciembre se acerca y las vacaciones para miles de colombianos inician en esta temporada. Sumado a los viajes, las familias también se reúnen para compartir regalos que incrementan considerablemente los gastos durante este último mes del año.

Pese a que, a la fecha, las personas cuentan con un mes para lograr ahorrar, expertos aseguran que hacerlo con anticipación e identificar los gastos son algunas de las claves para poder lograrlo sin generar deudas.

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Claves para lograr ahorrar para fin de año

Según Andrés Rodrigo Santana Murcia, director del Programa de Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica de Colombia, todavía es posible lograr un ahorro sustancial para diciembre al considerar algunos factores como la reducción de gastos y la definición de presupuestos realistas.

El experto afirmó que el objetivo es fijar una meta que responda a la capacidad económica de cada persona, organizar los aportes y ajustar los planes al presupuesto disponible. Algunas de las recomendaciones principales son: identificar la capacidad de ahorro real para saber cuánto dinero queda después de cubrir los gastos del mes.

Definir una cantidad y una fecha límite es fundamental ya que ahorrar $1.000.000, antes del 15 de diciembre, permite tener un objetivo claro y medir los avances. Dividir la meta en aportes semanales o quincenales será clave si lo que se busca es viajar en grupo, pues cada participante puede definir cuánto aportará y separar el dinero cuando reciba sus ingresos.

Ajustar el presupuesto disponible evita comprometer gastos que son esenciales para suplir las necesidades básicas.

¿Cómo calcular el ahorro antes de las vacaciones de diciembre?

Para realizar este cálculo es sustancial que cada participante pueda definir cuánto aportará y separar el dinero cuando reciba sus ingresos. Por esto, el experto sugirió un paso a paso para lograrlo:

1. Calcular los ingresos netos: identificar cuánto dinero se recibe después de los descuentos correspondientes a salud y pensión.

2. Restar los gastos mensuales: descontar de los ingresos netos los gastos habituales y las obligaciones financieras. El resultado será la capacidad de ahorro mensual.

3. Multiplicar por el tiempo disponible: multiplicar la capacidad de ahorro mensual por el número de tiempo que falta para finalizar el año. Así se obtiene una proyección del dinero que se podría reunir.

4. Incluir los ingresos adicionales: tener en cuenta las bonificaciones, los sobresueldos, la prima de servicios y los recargos por trabajo nocturno u horas extra, cuando correspondan y se espere recibirlos.

5. Revisar los gastos de fin de año: analizar los gastos de los últimos meses y, si es posible, compararlos con los del mismo periodo del año anterior. Esto ayuda a anticipar el dinero que se necesitará para regalos, reuniones, salidas familiares y celebraciones.

6. Ajustar la meta de ahorro: con la proyección final, definir cuánto dinero se puede destinar a las vacaciones sin descuidar las obligaciones económicas ni los gastos habituales.