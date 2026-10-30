Esto es lo que eliminaría y fusionaría la ley de recorte estatal del gobierno: detalles del borrador

Noticias RCN tuvo acceso en primicia al borrador del proyecto de reforma al Estado que prepara el Gobierno Nacional.

Se trata de un documento de 36 páginas elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública en coordinación con la Secretaría Jurídica de Palacio que plantea una transformación profunda del aparato estatal.

El proyecto propone eliminar, suprimir o fusionar 105 de las 209 entidades actualmente existentes, lo que representa un recorte superior al 50% de la estructura gubernamental.

Esta reestructuración se enmarca en una estrategia de austeridad que busca optimizar el funcionamiento del Estado colombiano.

¿Qué elimina y qué fusiona la ley de recorte estatal?

Según el documento, se reorganizarían todos los departamentos administrativos del país. De los seis departamentos administrativos que existen actualmente, únicamente subsistirían dos: el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Los cuatro restantes serían suprimidos o integrados a otras estructuras.

En cuanto a los ministerios, el proyecto contempla la fusión de cuatro carteras ministeriales.

El Ministerio del Deporte y el Ministerio de Cultura se integrarían en una sola entidad, mientras que el Ministerio de Educación se fusionaría con el Ministerio de Ciencia. A pesar de estas fusiones, el número total de ministerios se mantendría en 18.

Para compensar las fusiones, el borrador propone la creación de dos nuevos ministerios: el Ministerio de la Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza, y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión y Ciudadanos. Estas nuevas carteras responderían a prioridades estratégicas del actual gobierno.

¿Cuánto ahorraría el país con la ley de recorte estatal?

Las estimaciones de Función Pública calculan un ahorro inicial de 8,6 millones de pesos con la implementación de esta reforma. Sin embargo, esta cifra podría variar según los ajustes que se realicen durante el proceso de socialización y aprobación.

El Departamento Administrativo de la Presidencia confirmó a Noticias RCN que el documento constituye un borrador preliminar que será socializado próximamente en el consejo de ministros.

Adicionalmente, señalaron que cada sector gubernamental tiene la instrucción de presentar un informe detallado sobre carga laboral y funcionamiento.

Estos informes sectoriales serán elementos fundamentales para elaborar el proyecto final de reestructuración del Estado, que eventualmente será presentado ante el Congreso para su debate y aprobación.

La reforma busca generar un Estado más eficiente y reducir el gasto público en medio de las necesidades fiscales del país.