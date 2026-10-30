CANAL RCN
Colombia Video

Esto es lo que eliminaría y fusionaría la ley de recorte estatal del gobierno: detalles del borrador

Noticias RCN conoció el borrador de Función Pública que propone recorte superior al 50% del aparato estatal con fusión de ministerios.

Karol Galindo

octubre 30 de 2026
01:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN tuvo acceso en primicia al borrador del proyecto de reforma al Estado que prepara el Gobierno Nacional.

Gobierno tiene listo el proyecto de reforma al Estado: las entidades que no irían más
RELACIONADO

Gobierno tiene listo el proyecto de reforma al Estado: las entidades que no irían más

Se trata de un documento de 36 páginas elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública en coordinación con la Secretaría Jurídica de Palacio que plantea una transformación profunda del aparato estatal.

El proyecto propone eliminar, suprimir o fusionar 105 de las 209 entidades actualmente existentes, lo que representa un recorte superior al 50% de la estructura gubernamental.

Esta reestructuración se enmarca en una estrategia de austeridad que busca optimizar el funcionamiento del Estado colombiano.

Gobierno De la Espriella alista plan de austeridad: recortará la contratación estatal, entre otros
RELACIONADO

Gobierno De la Espriella alista plan de austeridad: recortará la contratación estatal, entre otros

¿Qué elimina y qué fusiona la ley de recorte estatal?

Según el documento, se reorganizarían todos los departamentos administrativos del país. De los seis departamentos administrativos que existen actualmente, únicamente subsistirían dos: el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Los cuatro restantes serían suprimidos o integrados a otras estructuras.

En cuanto a los ministerios, el proyecto contempla la fusión de cuatro carteras ministeriales.

El Ministerio del Deporte y el Ministerio de Cultura se integrarían en una sola entidad, mientras que el Ministerio de Educación se fusionaría con el Ministerio de Ciencia. A pesar de estas fusiones, el número total de ministerios se mantendría en 18.

Para compensar las fusiones, el borrador propone la creación de dos nuevos ministerios: el Ministerio de la Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza, y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión y Ciudadanos. Estas nuevas carteras responderían a prioridades estratégicas del actual gobierno.

Aprueban en primer debate recorte de $170.000 millones a la JEP en el PGN de 2027
RELACIONADO

Aprueban en primer debate recorte de $170.000 millones a la JEP en el PGN de 2027

¿Cuánto ahorraría el país con la ley de recorte estatal?

Las estimaciones de Función Pública calculan un ahorro inicial de 8,6 millones de pesos con la implementación de esta reforma. Sin embargo, esta cifra podría variar según los ajustes que se realicen durante el proceso de socialización y aprobación.

El Departamento Administrativo de la Presidencia confirmó a Noticias RCN que el documento constituye un borrador preliminar que será socializado próximamente en el consejo de ministros.

Adicionalmente, señalaron que cada sector gubernamental tiene la instrucción de presentar un informe detallado sobre carga laboral y funcionamiento.

Estos informes sectoriales serán elementos fundamentales para elaborar el proyecto final de reestructuración del Estado, que eventualmente será presentado ante el Congreso para su debate y aprobación.

La reforma busca generar un Estado más eficiente y reducir el gasto público en medio de las necesidades fiscales del país.

¿Gobierno contempla subir impuestos por el recorte fiscal? Director de Planeación respondió
RELACIONADO

¿Gobierno contempla subir impuestos por el recorte fiscal? Director de Planeación respondió

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cárceles en Colombia

¿Cómo es el modelo de cárcel que el sector privado propone al Gobierno Nacional?

Magdalena

Desarticulan banda que se hacía pasar por militares y estaría implicada en 21 ataques sexuales

Cúcuta

Cúcuta despliega 500 uniformados de Fuerza Pública: así avanza la militarización

Otras Noticias

Ahorro

Diciembre sin deudas: expertos dieron claves para lograr ahorrar durante el fin de año

Expertos aseguran que es trascendental fijar una meta que responda ante la capacidad económica de cada persona.

Viral

¿De qué disfrazarse este Halloween? Los personajes que son tendencia en 2026

De videojuegos a películas de terror, los disfraces que se imponen en Halloween en 2026.

Independiente Santa Fe

¿Santa Fe y Cali femenino al Mundial de Clubes? Así pueden clasificar

Estados Unidos

El papa León XIV votó por correo en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos

EPS

Dan a conocer las cirugías que las EPS no están obligadas a cumplir según la ley