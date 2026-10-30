¿De qué disfrazarse este Halloween? Los personajes que son tendencia en 2026

Personajes de películas de terror, videojuegos, producciones animadas y figuras de internet inspiran los atuendos para este 31 de octubre. Google publicó su ranking anual de tendencias, mientras que en Colombia también destacan opciones para niños, adultos y grupos de amigos.

Halloween se acerca y elegir un disfraz puede convertirse en una tarea que va más allá de los tradicionales vampiros, brujas y fantasmas. Para 2026, las tendencias están marcadas por personajes que han ganado popularidad en el cine, los videojuegos y las redes sociales.

Una de las referencias para identificar estas preferencias es Frightgeist, la herramienta de Google que reúne los disfraces con mayor crecimiento en búsquedas durante la temporada. Su clasificación de 2026 está encabezada por Buddy the Unicorn, la inquietante mascota de la película de terror Buddy.

En el segundo lugar aparece NeeDoh, un juguete antiestrés que se convirtió en fenómeno viral, mientras que el tercer puesto es para Nikki, personaje de la película Obsession. El listado también incluye a Agamemnon, de The Odyssey; Lily Lovebraids, de Poppy Playtime; y Verity, de Minecraft.

¿Qué personajes de películas y videojuegos inspiran los disfraces?

Entre las referencias que aparecen en las tendencias internacionales también están Scooby-Doo en su versión disco, Hazel Hook, de Descendants, y Bowser Jr., de la franquicia Super Mario.

En Colombia, las opciones inspiradas en producciones conocidas también tienen presencia. Personajes de Spider-Man, Mario Bros., Toy Story, Moana y los Minions figuran entre las alternativas destacadas para esta temporada. Las protagonistas de KPop Demon Hunters también se han convertido en una referencia para quienes buscan disfraces inspirados en la música y la animación.

¿Cuáles son las opciones para niños, parejas y grupos?

Las tendencias también permiten pensar en disfraces colectivos. Para parejas, una alternativa es recrear a Scooby-Doo y Shaggy, mientras que los seguidores de los superhéroes pueden optar por personajes de X-Men.

Para los niños, Google destaca opciones como Shakira, Hannah Montana, Ash Ketchum, de Pokémon, Spider-Gwen y Grogu, de Star Wars. También aparecen figuras musicales como Dolly Parton y Michael Jackson en su época de Thriller.

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Aunque los personajes de películas, series y videojuegos ganan protagonismo, los disfraces tradicionales siguen siendo una alternativa para quienes prefieren propuestas sencillas. Brujas, esqueletos, vampiros y fantasmas continúan formando parte de la celebración.

Así, Halloween 2026 reúne referencias de distintas generaciones: desde personajes clásicos hasta fenómenos virales que saltaron de las pantallas a las fiestas de disfraces.