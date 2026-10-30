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Resultado Super Astro Sol hoy, 30 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 30 de octubre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Resultado Super Astro Sol hoy, 30 de octubre: número y signo ganador del sorteo
Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
01:50 p. m.
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El Super Astro Sol realizó este viernes 30 de octubre de 2026 un nuevo sorteo en Colombia, en el que miles de participantes buscaron acertar la combinación ganadora.

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Como es habitual, los jugadores estuvieron atentos al número de cuatro cifras y al signo zodiacal para comprobar si obtuvieron alguno de los premios.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 30 de octubre de 2026

El sorteo de este viernes dejó una nueva combinación ganadora, correspondiente a una de las apuestas más conocidas entre los colombianos.

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Estos fueron los resultados:

  • Número ganador: XXXX.
  • Signo zodiacal ganador: XXXXX.
  • Fecha del sorteo: viernes 30 de octubre de 2026.

Para obtener el premio mayor, es necesario acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que salieron, además del signo zodiacal correspondiente.

Sin embargo, quienes no completaron la combinación también pueden recibir premios menores si acertaron las últimas tres o dos cifras junto con el signo ganador.

Los participantes pueden verificar sus resultados en la página oficial de Super Astro y conservar el comprobante para realizar cualquier reclamación.

¿Cómo jugar el Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Participar es sencillo. Los jugadores deben seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y acompañarlo con uno de los doce signos del zodiaco.

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Las apuestas pueden realizarse desde 500 hasta 10.000 pesos, mediante los puntos autorizados o los canales digitales habilitados.

El premio mayor paga 42.000 veces el valor apostado. Esto significa que una persona que juegue 10.000 pesos y acierte la combinación completa puede ganar hasta 420 millones de pesos, antes de los descuentos correspondientes.

También existen otras recompensas: acertar las últimas tres cifras y el signo paga 1.000 veces la apuesta, mientras que las últimas dos cifras y el signo entregan 100 veces el dinero jugado.

Para reclamar cualquier premio, se recomienda consultar los resultados oficiales y guardar el tiquete original en buen estado.

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