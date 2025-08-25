CANAL RCN
Economía

Colombianos tendrán nuevo servicio de telefonía móvil: estos son los planes que ofrecen

Conozca los planes con los que competirá ante gigantes como Claro y Movistar.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
06:19 p. m.
Colombia se ha convertido en un país que está en constante crecimiento digital, y a su vez un mercado altamente competitivo para los operadores de telefonía móvil. La lucha por captar clientes es intensa, con millones de usuarios buscando la mejor opción que combine voz, datos, y servicios que se adapten a sus necesidades y presupuesto.

El panorama actual está dominado por tres actores principales: Claro, Tigo y Movistar. Pero el ecosistema móvil colombiano no se limita a estos tres gigantes. La irrupción de WOM, con su propuesta fresca y disruptiva, ha agitado las aguas del mercado.

Ahora, los colombianos también podrán contar con un nuevo servicio de telefonía móvil y el cual llega a competir ante estos gigantes en el mercado.

Nuevo servicio de telefonía tendrán los colombianos

El panorama de las telecomunicaciones en Colombia se vuelve más competitivo con la entrada de un nuevo jugador: DIRECTV. La compañía, conocida por sus servicios de televisión satelital, ha lanzado su propia oferta de telefonía móvil, incursionando en el segmento de los operadores móviles virtuales (OMV).

DIRECTV, en alianza con Tigo, ofrecerá sus servicios de telefonía móvil bajo una modalidad prepago con cuenta controlada. Los planes, diseñados para adaptarse a diferentes necesidades de consumo de datos, incluyen tres opciones principales: 55 GB por un valor de $39.900, 110 GB por $59.900 y 150 GB por $99.900.

La entrada de DIRECTV al mercado móvil colombiano representa un desafío directo para los operadores tradicionales como Claro, Movistar y Tigo, así como para otros OMV ya establecidos.

La compañía de televisión satelital busca capitalizar su base de clientes existente y atraer a nuevos usuarios con una propuesta de valor enfocada en la convergencia de servicios. Su oferta no solo se limita a la conectividad, sino que también se integra con su portafolio de entretenimiento, brindando a los usuarios acceso a contenidos exclusivos y plataformas de streaming.

La infraestructura de red utilizada por DIRECTV Móvil se basa en la de Tigo, lo que le permite ofrecer cobertura a nivel nacional, incluyendo conectividad 4G LTE y 5G, dependiendo de la disponibilidad en cada zona.

Esta alianza estratégica le permite a la compañía incursionar en el sector sin la necesidad de construir su propia red, lo que reduce la inversión inicial y le permite enfocarse en la experiencia del cliente y la innovación en sus servicios.

