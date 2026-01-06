1.2 billones de las pensiones y cesantías de los docentes fueron trasladados para cubrir el déficit en su sistema de salud

El que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habría vendido como “el piloto de la reforma a la salud” del Gobierno Petro; es decir, el nuevo sistema de atención en salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) estaría atravesando una difícil situación por la falta de recursos para financiar los servicios médicos de los docentes del sector público.

Así lo advirtió el representante a la Cámara Andrés Forero, tras enviar un derecho de petición a la Fiduprevisora solicitando información sobre el traslado de dineros realizado desde el rubro de pensiones y cesantías al rubro de salud, en los últimos meses:

“La Fiduprevisora reconoce que en el mes de septiembre se hizo un traslado de cerca de 1,2 billones de pesos de las pensiones y cesantías de los profesores para tratar de tapar el hueco que se generó con el nuevo sistema de salud del magisterio”.

Salud, pensiones y cesantías de los docentes del sector público ¿En la cuerda floja?

De acuerdo con información conocida por el representante, del rubro de las pensiones fueron trasladados más de 886.000 millones de pesos al rubro de la salud y del rubro de las cesantías, más de 286.000 millones.

Forero advirtió que el movimiento de dineros en el Fomag evidencia la falta de recursos para atender el modelo de salud, que el “Gobierno del Cambio” implementó y recordó:

“Lo que el ministro Jaramillo (Salud) denominó ‘el piloto de la reforma a la salud’ no solamente desmejoró la atención en salud de los profesores. Ahora, pone en riesgo sus pensiones y sus cesantías”.

La Fiduprevisora informó que, de momento, no puede entregar una cifra exacta del déficit presupuestal que enfrentaría el sistema de salud del Magisterio, pero se sabe que el Ministerio de Hacienda no ha destinado los recursos necesarios para cubrir el faltante en los rubros de pensiones y cesantías de los docentes del Estado.