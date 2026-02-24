CANAL RCN
Bancolombia anuncia compensaciones a sus clientes tras fuerte caída: solo se dará en estos casos

La entidad se pronunció con respecto a las millones de quejas que se han presentado.

Foto: Bancolombia

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
10:27 a. m.
Durante los últimos días, Bancolombia, una de las entidades con mayor cantidad de clientes en el país, ha estado en el blanco de la crítica tras la masiva caída de todos sus servicios en los distintos canales.

Y es que desde el pasado domingo, la banca digital sufrió interrupciones críticas en su ecosistema digital, afectando a millones de clientes personas y empresas que han visto bloqueado su acceso a servicios fundamentales.

Ahora, tras "apagar" por un periodo sus canales oficiales para arreglar la falla, Bancolombia dio a conocer este martes 24 de febrero que algunos de sus servicios fueron restablecidos.

De igual manera, esta misma dio a conocer a los clientes que se les compensará de manera económica en casos puntuales.

Casos puntuales en los que Bancolombia recompensará

Bancolombia reconoció que incumplió su promesa de servicio con usuarios individuales y que no pudo prestar servicio a sus clientes corporativos durante el tiempo que se extendió la afectación.

La entidad informó que analizará la situación de los clientes con maoyr afectación y en dado caso, compensará de manera económica si hubo pérdidas.

"Evaluaremos el impacto de la situación de cada cliente con cuidado. Si te viste afectado, te acompañamos devolviéndote lo que corresponde, las compensaciones las haremos de forma automática, las verás en los próximos días como un abono en tu cuenta", dijeron.

 

