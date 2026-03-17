Miles de docentes en Colombia recibirán ascenso y mejor sueldo tras evaluación del Gobierno

Miles de docentes en Colombia están a la espera de mejorar sus condiciones laborales luego de conocerse los resultados de la evaluación de ascenso o reubicación salarial del proceso 2025-2026.

Según informó el Ministerio de Educación, más de 26.300 educadores lograron aprobar la prueba, lo que les permitirá avanzar en el escalafón docente y acceder a un mejor salario dentro del sistema educativo oficial.

La evaluación fue presentada por más de 34.600 maestros el pasado 22 de febrero, luego de que 34.800 educadores de 30 departamentos se inscribieran para participar en el proceso.

Este mecanismo hace parte de las estrategias del Gobierno para fortalecer la carrera docente y reconocer el mérito de quienes trabajan en las aulas del país.

Más de 26.000 docentes aprobaron evaluación para ascenso salarial

De acuerdo con el reporte oficial, 26.344 educadores aprobaron la evaluación, lo que representa el 75,58 % de los participantes. Gracias a este resultado, miles de maestros podrán ascender en el escalafón docente o acceder a una reubicación salarial que mejore sus ingresos.

Los resultados fueron publicados el 16 de marzo de 2026 en la plataforma oficial del proceso, desarrollada con el apoyo de la Universidad de Antioquia.

Desde el Ministerio de Educación destacaron la importancia de este avance para el reconocimiento de la labor docente.

La viceministra (e) de Educación Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina Acosta, expresó que "desde el Ministerio de Educación enviamos un mensaje de felicitación y reconocimiento a los maestros y maestras que han participado en este proceso".

¿Cómo sigue el proceso de ascenso para los maestros en Colombia?

Aunque los resultados ya fueron publicados, el proceso aún no termina. Los participantes que deseen presentar reclamaciones podrán hacerlo entre el 17 y el 24 de marzo de 2026 a través del portal habilitado para este procedimiento.

Posteriormente, el 12 de mayo se dará a conocer el listado definitivo de los docentes que aprobaron la evaluación, una vez se revisen las reclamaciones presentadas.

Tras esa etapa, las entidades territoriales certificadas deberán expedir los actos administrativos correspondientes para formalizar el ascenso de grado o la reubicación salarial de los educadores.