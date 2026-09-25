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Dólar sigue por encima de $3.300 en Colombia: así cerró este 25 de septiembre

El dólar en Colombia cerró este 25 de septiembre por encima de los $3.300. Conozca el precio de cierre, el máximo y mínimo de la jornada.

Dólar sigue por encima de $3.300 en Colombia: así cerró este 25 de septiembre
Foto: diseñado por Gemini.

Sebastián Montañez

septiembre 25 de 2026
02:46 p. m.
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El dólar en Colombia cerró este viernes 25 de septiembre de 2026 por encima de los $3.300, en una jornada marcada por amplios movimientos en el mercado cambiario.

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Aunque la divisa terminó por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente, durante las negociaciones llegó a superar los $3.370.

¿A cuánto cerró el dólar hoy 25 de septiembre en Colombia?

Al cierre de la jornada, el dólar se ubicó en un precio promedio de $3.306,36, cifra que representa una diferencia de $23,25 frente a la TRM del día, establecida en $3.329,61.

La moneda estadounidense presentó una importante variación durante las operaciones. El precio mínimo registrado fue de $3.278,52, mientras que el máximo alcanzó los $3.377,80.

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De acuerdo con el balance de la jornada, se realizaron 1.914 transacciones, con un monto negociado cercano a los US$1.481 millones.

La TRM vigente para este viernes, por su parte, había aumentado $65,22 frente al día anterior, equivalente a un incremento del 2 %. Con este movimiento alcanzó su nivel más alto en más de dos meses, específicamente desde el 9 de julio de 2026.

¿Cómo se ha comportado el precio del dólar en Colombia?

Pese al reciente repunte de la moneda estadounidense, su precio continúa por debajo de los niveles registrados al comienzo de 2026 y hace un año.

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Al comparar la TRM de $3.329,61 con la registrada el mismo día del mes anterior, el dólar presenta un aumento del 8,94%, equivalente a $273,10. Frente a una semana atrás, el incremento alcanza el 5,64%, unos $177,88.

El panorama cambia al ampliar el periodo de comparación. Desde el inicio de 2026, la tasa oficial acumula una reducción del 11,38%, equivalente a $427,47.

La diferencia es todavía mayor frente al 25 de septiembre de 2025: la TRM registra una disminución del 14,21 %, es decir, aproximadamente $551,65 menos.

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