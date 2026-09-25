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Educación para reconstruir Colombia: Entradas, fecha y todo sobre el evento benéfico

Participe de forma virtual o presencial en el Movistar Arena para apoyar a las familias afectadas en el Chocó.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
01:04 p. m.
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Ante la emergencia provocada por el terremoto que afectó al departamento del Chocó el pasado 10 de agosto, diversas organizaciones, referentes del conocimiento y líderes de opinión se han unido bajo una premisa contundente: convertir el aprendizaje en una herramienta concreta de ayuda humanitaria.

Nace así "Educación para Reconstruir Colombia", una jornada sin precedentes programada para el próximo 26 de octubre de 2026, la cual combinará el desarrollo personal y profesional con la reconstrucción de viviendas.

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La iniciativa, impulsada por Mis Propias Finanzas, Gabriel Vallejo López y BeatHub Entertainment, convoca a más de 20 conferencistas de alto nivel que donarán su tiempo y conocimiento durante 12 horas continuas de programación. El objetivo principal es recaudar fondos destinados a devolverle un hogar a las familias damnificadas.

Programación de este evento benefico

El evento se desarrollará en dos modalidades para garantizar la participación masiva desde cualquier punto del país:

  • Franja virtual (9:00 a. m. a 3:00 p. m.): Transmitida a través de DaviArena, contará con la participación de destacados referentes nacionales e internacionales como Víctor Küppers, Freddy Vega, Borja Castelar, Felipe Gómez y Oso Trava.
  • Franja presencial (3:00 p. m. a 9:00 p. m.): Con sede en el Movistar Arena de Bogotá —escenario que donó sus instalaciones para la causa—, el público podrá presenciar las ponencias de figuras como Juan Pablo Zuluaga y Carolina Pineda (fundadores de Mis Propias Finanzas), Gabriel Vallejo López, Sylvia Ramírez, Tatán Mejía, Maleja Restrepo, Juan Carlos Echeverry, Wilder Zapata, entre otros invitados especiales. Esta franja también se podrá seguir vía streaming.

¿Cómo participar y adquirir los accesos?

Los ciudadanos interesados en unirse a esta causa pueden adquirir sus entradas a través de los canales oficiales de TuBoleta. Las tarifas de donación se han establecido de la siguiente manera:

  • Donación de $95.000 pesos, con acceso completo a las 12 horas de programación online.
  • Modalidad presencial (Movistar Arena): Opciones de donación de $140.000 y $210.000 pesos, según la ubicación seleccionada en el recinto.

Asimismo, las empresas del sector privado tienen la oportunidad de vincularse adquiriendo pases para sus equipos de trabajo, obteniendo un certificado de donación emitido directamente por la Fundación Grupo Argos.

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