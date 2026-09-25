El dólar volvió a subir: ¿hasta dónde podría llegar? Un experto lo reveló

Después de acercarse a los 3.000 pesos, el dólar retomó su ascenso en Colombia.

En medio de ese panorama, en una entrevista con Noticias RCN, Juan Pablo Vieira, el CEO y fundador de JP Tactical Trading, explicó los factores que, a su juicio, están impulsando el movimiento y planteó un posible nivel para las próximas jornadas.

¿De cuánto sería? Descubra los detalles a continuación.

¿Por qué está subiendo el dólar? Esto manifestó el analista

Durante la conversación se señaló que la divisa llegó a tocar los 3.340 pesos en la apertura de la jornada, aunque después cedió parte del terreno ganado.

Además, el entrevistado atribuyó la presión principalmente a factores internacionales y afirmó que monedas de países como Brasil, Chile y México también estaban perdiendo valor frente al dólar.

Según su análisis, el aumento del precio del petróleo y las presiones inflacionarias han cambiado las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos. Igualmente, explicó que, ante la posibilidad de mayores rendimientos de los bonos de ese país, algunos inversionistas compran dólares y trasladan allí sus recursos.

El analista también mencionó un componente local: tras los resultados electorales en Colombia, la moneda estadounidense había registrado una caída pronunciada, pero consideró que el repunte actual responde tanto a esa baja previa como al fortalecimiento global del dólar.

¿El dólar podría llegar a los 3.450 pesos? Esta fue la respuesta del analista

Juan Pablo Vieira, el CEO y fundador de JP Tactical Trading, planteó que el dólar podría rebotar hasta al menos los 3.450 pesos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que él presentó esa cifra como una posibilidad y no como un resultado asegurado. Asimismo, señaló que el cierre de la semana sería clave para evaluar la tendencia de corto plazo.

Por otra parte, el entrevistado añadió que una subida daría cierto alivio a exportadores, cafeteros, floricultores y al sector turístico, mientras que el nivel de la divisa también resulta relevante para los importadores.

"¿Hasta dónde se puede ir? Tiene espacio para fluir hacia los 3.450 y, en caso de que siga la presión global, el siguiente techo sería el de la zona de los 3.800 pesos", detalló Juan Pablo Vieira.

"Esto sería un descanso después de esa caída estructural tan fuerte", concluyó.