Meta acuerda pagar 16.700 millones de dólares y restringir redes para adolescentes en EE. UU.

El gigante estadounidense Meta aceptó este miércoles pagar casi 17.000 millones de dólares y aplicar restricciones a Instagram y Facebook para los adolescentes en Estados Unidos, en un acuerdo que pone fin a un histórico juicio en su contra por adicción de menores a las redes sociales.

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El entendimiento, que aún debe ser validado por la justicia, resuelve la parte más pesada de múltiples acusaciones contra las plataformas digitales, señaladas de haber provocado una crisis de salud mental entre los jóvenes. El precedente se extiende a YouTube, TikTok y Snapchat, igualmente objeto de miles de demandas en el país.

Cambios en el uso de redes y protección de menores

Meta fue acusado de diseñar plataformas adictivas, mentir sobre sus efectos y violar la ley federal que prohíbe recopilar datos de menores de 13 años.

El acuerdo, firmado por 51 estados y territorios, establece limitaciones inéditas: impedir que los adolescentes usen las aplicaciones durante la noche y fijar un máximo de dos horas de uso diario acumulado.

El bloqueo nocturno será automático, entre la medianoche y las seis de la mañana, mientras que el límite de dos horas no contabilizará mensajes ni videos largos. Si competidores como TikTok o YouTube adoptan medidas similares, las restricciones se endurecerán: el acceso se prohibirá desde las 10:00 de la noche hasta las 7:00 de la mañana y el tiempo diario se reducirá a 60 minutos por aplicación.

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“Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, quien destacó que el resultado será un “cambio real, transparencia verdadera y protecciones seguras para los niños”.

Impacto económico y supervisión del acuerdo

Del total pactado, 12.000 millones de dólares se pagarán en 10 cuotas hasta 2035, mientras que el resto dependerá de si otras plataformas aceptan compromisos equivalentes. El cumplimiento estará bajo supervisión de un auditor independiente durante diez años, financiado por Meta.

La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers anticipó que espera validar el acuerdo “rápidamente”, calificándolo como una “excelente forma” de resolver cuestiones “espinosas”. El arreglo llega apenas una semana después de la apertura del juicio y se suma a condenas previas contra Meta en Nuevo México y California.

Aunque el texto no implica admisión de responsabilidad, la empresa que agrupa a Facebook e Instagram evita así un proceso que podría haberle costado hasta 200.000 millones de dólares.

Numerosos procedimientos siguen en curso en Estados Unidos, impulsados por jóvenes que acusan a la compañía de haber agravado trastornos psicológicos y de conducta.