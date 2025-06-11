Economía plateada en Colombia: cómo el talento senior impulsa el crecimiento y la innovación

Catalina Santana, fundadora de 101ideas.co, lidera esta transformación que reconoce el valor productivo y social de las personas mayores de 50 años. En conversación con Noticias RCN, explica cómo el talento senior está dejando de ser visto como un desafío para convertirse en motor clave del desarrollo económico del país.

La economía plateada: una oportunidad para el desarrollo nacional

Durante décadas, el envejecimiento poblacional fue visto como un problema social y asistencial. Sin embargo, hoy se perfila como una oportunidad económica sin precedentes. Según Catalina Santana, el giro de perspectiva surgió de una vivencia personal: el retiro laboral forzado de su madre. Ese hecho la llevó a crear 101ideas.co, una plataforma que promueve la inclusión productiva y social de los mayores de 50 años.

La economía plateada es una revolución silenciosa, Aunque el mercado sigue obsesionado con la juventud, el verdadero motor del cambio está en las generaciones mayores, que poseen experiencia, poder adquisitivo y ganas de seguir aportando

Afirma Santana.

Envejecimiento acelerado y transformación económica en Colombia

Colombia envejece a un ritmo acelerado. Según el DANE, actualmente hay 7,1 millones de personas mayores de 60 años, cifra que alcanzará los 9,7 millones en 2030. Esto representa una transición demográfica que pondrá a prueba los sistemas de empleo, pensiones y productividad.

Pero más allá del reto, existe una enorme oportunidad económica. Estudios del Banco de la República y la CEPAL coinciden en que la llamada economía de la longevidad puede convertirse en un nuevo motor de crecimiento. El consumo del segmento mayor impulsa sectores como tecnología asistida, salud, vivienda adaptada, turismo y finanzas especializadas.

Además, la reciente reforma laboral de 2025 incluyó un subsidio del 25% del salario mínimo para empleadores que contraten a mayores de 50 años, incentivando su inclusión laboral y reduciendo brechas generacionales.

Talento sin edad: un modelo empresarial en auge

En países como España, México o Brasil, el concepto de “talento sin edad” gana terreno. Colombia no se queda atrás. Gracias a la Alianza Iberoamericana por la Economía Plateada, impulsada por 101ideas.co, el país lidera un movimiento regional que busca convertir la longevidad en un eje de desarrollo sostenible.

Esta alianza, en colaboración con entidades como Genera Talent y Maturi, promueve la certificación C.A.F.E.® (Certified Age-Friendly Employer), otorgada por el Age-Friendly Institute de Boston. Este sello reconoce a las empresas que aplican políticas reales de inclusión laboral senior.

“El sello C.A.F.E. verifica la autenticidad de las prácticas y genera confianza, atracción de talento y prestigio empresarial”, destaca Santana. En Colombia, ya existen compañías certificadas que demuestran con resultados concretos que la inclusión del talento mayor mejora la productividad y fortalece la cultura organizacional.

El peso económico del segmento senior en Colombia

Lejos de ser un nicho marginal, la economía plateada representa el 12% del PIB colombiano, con un gasto anual estimado en $121 billones de pesos, según el DANE y Colpensiones. Este grupo respalda el 41,4% de los empleos en el país, ubicando a Colombia en el quinto lugar mundial en ese indicador, de acuerdo con el Global Longevity Economy Outlook de AARP y Economist Impact.

A nivel global, los mayores de 50 años aportan el 34% del PIB mundial y se proyecta que esa cifra alcanzará el 39% para 2050. Estos datos confirman que el envejecimiento no es una carga, sino un motor económico capaz de generar empleo, consumo y crecimiento sostenible.

Hacia una nueva visión de la longevidad

Para Catalina Santana, el verdadero cambio ocurre cuando las empresas y el Estado dejan de ver la inclusión de los mayores como filantropía y comienzan a tratarla como una inversión estratégica. “El talento senior no solo aporta experiencia; aporta estabilidad, innovación y sostenibilidad financiera”, concluye.

Colombia está entrando en una nueva etapa: la de valorar la longevidad como un activo económico. En este escenario, la “revolución plateada” no solo redefine el empleo, sino que proyecta al país hacia un futuro donde la experiencia, lejos de ser un límite, se convierte en su mayor ventaja competitiva.