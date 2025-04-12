CANAL RCN
Economía

Anuncian fecha límite para solicitar cupo en colegios públicos de Bogotá: téngalo en cuenta

Conozca la última fecha en la que usted podrá solicitar la entrada a estas instituciones.

Foto: Secretaría de Educación.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
07:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha emitido una comunicación crucial para miles de familias en la capital, anunciando la fecha límite para realizar la solicitud de cupo nuevo para el año escolar en los colegios públicos de Bogotá. Este proceso, que se lleva a cabo de manera virtual y gratuita, es fundamental para garantizar la educación de los niños, niñas y jóvenes en la ciudad.

El plazo final para la inscripción de estudiantes que aspiran a ingresar por primera vez a un colegio distrital se ha establecido firmemente.

Bogotá: ya se conoce el calendario académico 2026 para colegios oficiales
RELACIONADO

Bogotá: ya se conoce el calendario académico 2026 para colegios oficiales

La SED ha sido enfática en la importancia de que los padres, madres y acudientes realicen este trámite dentro de las fechas estipuladas para asegurar que sus solicitudes sean tenidas en cuenta en el proceso de asignación de cupos.

Fecha límite en la que podrá solicitar cupo en colegios públicos

La fecha límite para realizar la solicitud de cupo nuevo en jardines, transición, primaria y secundaria (grados desde prejardín hasta undécimo) es el 26 de diciembre del año en curso.

Posterior a esta fecha, las solicitudes solo podrán ser gestionadas a través del proceso de atención de casos excepcionales, sujeto a la disponibilidad de cupos remanentes, lo que reduce significativamente las posibilidades de obtener una asignación en la institución deseada.

En cambio, hasta el 12 de diciembre hay plazo para estudiantes que desean seguir en la misma institución escolar y para quienes quieren realizar su traslado entre colegios oficiales.

Así puede solicitar cupo en colegios públicos

El proceso se ha simplificado y se realiza completamente en línea, buscando mayor comodidad y agilidad para los solicitantes. A continuación, se detalla el proceso paso a paso para llevar a cabo la inscripción:

  1. Acceso al Portal Web: El primer paso es dirigirse al portal oficial de la Secretaría de Educación del Distrito. El link directo para iniciar el proceso es: www.educacionbogota.edu.co.
  2. Módulo de Matrícula: Una vez en el sitio web, el usuario debe localizar y hacer clic en el botón o la sección denominada "Matrícula" o "Solicita tu cupo".
  3. Formulario de Inscripción: Se deberá seleccionar la opción de "Solicitud de cupo nuevo" y diligenciar completamente el formulario en línea. Es vital ingresar la información del estudiante y del acudiente de forma precisa y veraz
  4. Selección de Opciones: Los solicitantes deben elegir hasta tres (3) opciones de colegios distritales de su preferencia. La SED recomienda seleccionar instituciones en diferentes zonas o localidades para aumentar las posibilidades de asignación, dada la alta demanda en ciertas áreas de la ciudad
  5. Confirmación y Seguimiento: Al finalizar el diligenciamiento, el sistema generará un comprobante de inscripción con un número de radicado. Este número es indispensable para hacer el seguimiento del estado de la solicitud y consultar los resultados de la asignación.
  6. Consulta de Resultados: La SED establece un calendario específico para la publicación de los resultados. Los padres deben estar atentos a estas fechas y consultar periódicamente la página web.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Reforma tributaria

Abecé: ¿en qué va la reforma tributaria y por qué el debate se ha paralizado?

Sena

Esto es lo que cuesta una noche en el hotel del SENA: conozca las tarifas para aprendices y demás

Turismo

Precios de pasajes de bus intermunicipal suben en Colombia: así quedaron los precios para viajeros

Otras Noticias

Educación

Más de 130 vendedores informales y trabajadores de plazas de Mercado en Bogotá se graduaron: ahora son bachilleres

Con clases estructuradas, pero horarios y metodologías flexibles han logrado fortalecer su trayectoria académica y competencias laborales.

Alimentos

Ocho de cada diez personas comen más en diciembre y el 45% sube hasta 4 kilos, según encuesta

La investigación, realizada por la Universidad Manuela Beltrán, identificó sustanciales cambios en la forma de alimentarse en diciembre.

Luis Díaz

Luis Díaz tuvo lindo gesto con hincha del Junior en Alemania y se hizo viral

Karol G

Karol G revela fotografías inéditas de su niñez: aquí detalles de su radical cambio

Luna

En vivo | Vea la 'Luna fría' de diciembre, la última superluna del año