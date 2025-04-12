Anuncian fecha límite para solicitar cupo en colegios públicos de Bogotá: téngalo en cuenta
Conozca la última fecha en la que usted podrá solicitar la entrada a estas instituciones.
Noticias RCN
07:55 p. m.
La Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha emitido una comunicación crucial para miles de familias en la capital, anunciando la fecha límite para realizar la solicitud de cupo nuevo para el año escolar en los colegios públicos de Bogotá. Este proceso, que se lleva a cabo de manera virtual y gratuita, es fundamental para garantizar la educación de los niños, niñas y jóvenes en la ciudad.
El plazo final para la inscripción de estudiantes que aspiran a ingresar por primera vez a un colegio distrital se ha establecido firmemente.
La SED ha sido enfática en la importancia de que los padres, madres y acudientes realicen este trámite dentro de las fechas estipuladas para asegurar que sus solicitudes sean tenidas en cuenta en el proceso de asignación de cupos.
Fecha límite en la que podrá solicitar cupo en colegios públicos
La fecha límite para realizar la solicitud de cupo nuevo en jardines, transición, primaria y secundaria (grados desde prejardín hasta undécimo) es el 26 de diciembre del año en curso.
Posterior a esta fecha, las solicitudes solo podrán ser gestionadas a través del proceso de atención de casos excepcionales, sujeto a la disponibilidad de cupos remanentes, lo que reduce significativamente las posibilidades de obtener una asignación en la institución deseada.
En cambio, hasta el 12 de diciembre hay plazo para estudiantes que desean seguir en la misma institución escolar y para quienes quieren realizar su traslado entre colegios oficiales.
Así puede solicitar cupo en colegios públicos
El proceso se ha simplificado y se realiza completamente en línea, buscando mayor comodidad y agilidad para los solicitantes. A continuación, se detalla el proceso paso a paso para llevar a cabo la inscripción:
- Acceso al Portal Web: El primer paso es dirigirse al portal oficial de la Secretaría de Educación del Distrito. El link directo para iniciar el proceso es: www.educacionbogota.edu.co.
- Módulo de Matrícula: Una vez en el sitio web, el usuario debe localizar y hacer clic en el botón o la sección denominada "Matrícula" o "Solicita tu cupo".
- Formulario de Inscripción: Se deberá seleccionar la opción de "Solicitud de cupo nuevo" y diligenciar completamente el formulario en línea. Es vital ingresar la información del estudiante y del acudiente de forma precisa y veraz
- Selección de Opciones: Los solicitantes deben elegir hasta tres (3) opciones de colegios distritales de su preferencia. La SED recomienda seleccionar instituciones en diferentes zonas o localidades para aumentar las posibilidades de asignación, dada la alta demanda en ciertas áreas de la ciudad
- Confirmación y Seguimiento: Al finalizar el diligenciamiento, el sistema generará un comprobante de inscripción con un número de radicado. Este número es indispensable para hacer el seguimiento del estado de la solicitud y consultar los resultados de la asignación.
- Consulta de Resultados: La SED establece un calendario específico para la publicación de los resultados. Los padres deben estar atentos a estas fechas y consultar periódicamente la página web.