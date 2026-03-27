Ecopetrol aprobó entregar dividendo de $121 pesos por acción

Este viernes 27 de marzo se llevó a cabo la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol en Corferias. Inició a las 9:00 a.m. y terminó ocho horas en medio de fuertes tensiones.

Uno de los temas a tratar fue el de los dividendos para los accionistas. La utilidad neta de Ecopetrol durante el 2025 fue de 9 billones de pesos, lo que representó una caída del 39,5% en comparación con las ganancias registradas en 2024, que superaron los 10 billones de pesos. De esos 9 billones de pesos, la junta decidió repartir alrededor del 55%, equivalente a 121 pesos por acción.

Esos 121 pesos de utilidad que recibirán los accionistas representan una caída del 43% respecto a los 212 pesos entregados en 2024. La reducción en los dividendos está directamente relacionada con la disminución de las ganancias de la petrolera estatal.

El Gobierno será el mayor beneficiario de esta repartición de utilidades debido a que posee el 88% de las acciones de Ecopetrol.

Accionistas pidieron discutir la permanencia de Ricardo Roa en la Presidencia de Ecopetrol

Varios de los accionistas minoritarios propusieron cambiar el orden del día de la asamblea para que se incluyera un punto en el cual se discutiera la permanencia o no de Ricardo Roa al frente de la presidencia de Ecopetrol. Esta proposición fue negada.

Previo a la asamblea y en declaraciones a medios, Roa aseguró que se siente tranquilo con la investigación en su contra.

"Yo siempre estaba muy tranquilo porque tengo conciencia tranquila, tengo cómo demostrar mi inocencia frente a estos cuestionamientos que me han venido haciendo".

Se espera que la decisión de la continuidad de Roa se lleve a cabo el próximo lunes 30 de marzo en la reunión de la junta directiva de la compañía.