Tensión en asamblea de Ecopetrol: abucheos a Ricardo Roa y presión de minoritarios por su salida

En medio de un ambiente cargado de tensión, avanza la asamblea de accionistas de Ecopetrol en Corferias, Bogotá, donde el presidente de la compañía, Ricardo Roa, fue abucheado por un sector de los asistentes en un hecho poco común dentro de este tipo de encuentros corporativos.

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La jornada, que ya completa cerca de cuatro horas desde su inicio a las 9:00 a.m., ha estado marcada por fuertes cuestionamientos de accionistas minoritarios, quienes solicitaron modificar el orden del día para incluir la discusión sobre una eventual renuncia de Roa. Sin embargo, la propuesta no prosperó.

Roa responde y se mantiene firme

Previo al inicio de la asamblea, y ante los señalamientos en su contra, Ricardo Roa aseguró que se siente tranquilo frente a las investigaciones que enfrenta y descartó, por ahora, dar un paso al costado.

“Siempre he estado muy tranquilo, tengo mi conciencia tranquila y cómo demostrar mi inocencia”, afirmó el directivo ante medios de comunicación.

Pese a esta postura, durante su intervención para presentar los resultados de la compañía en 2025, fue interrumpido por abucheos provenientes de algunos accionistas, reflejando el inconformismo que persiste en ciertos sectores.

Decisión clave, en manos de la junta

Aunque la discusión sobre su continuidad no se incluyó formalmente en la agenda del día, se espera que este tema sea abordado el próximo lunes en una reunión de la junta directiva, donde podría definirse el futuro de Roa al frente de la petrolera.

Entre tanto, la asamblea continúa desarrollándose y avanza en el punto 11 de los 17 previstos en el orden del día. Uno de los temas más relevantes que se espera definir en las próximas horas es la aprobación del dividendo para los accionistas.

Cabe recordar que Ecopetrol reportó utilidades netas por $9 billones en 2025, lo que representa una caída del 39,5 % frente al año anterior, cifra que también ha alimentado el debate entre los inversionistas.

La atención ahora está puesta en las decisiones que se adopten tanto al cierre de la asamblea como en la próxima junta directiva, en un momento clave para la estabilidad y el rumbo de la principal empresa petrolera del país.