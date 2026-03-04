CANAL RCN
Utilidades de Ecopetrol cayeron 39,5% en 2025: el presidente Petro se pronunció

La petrolera estatal redujo su ganancia neta a $9,02 billones y reportó fuertes caídas en utilidad trimestral, EBITDA e ingresos.

FOTO: Ecopetrol

Reuters

marzo 04 de 2026
04:57 p. m.
Las utilidades de Ecopetrol en 2025 registraron una disminución de 39,5%, al pasar de $14,9 billones a $9,02 billones, de acuerdo con el más reciente reporte financiero del grupo energético.

En el cuarto trimestre de 2025, la utilidad neta de Ecopetrol cayó 58% interanual, ubicándose en 801.000 millones de pesos (210,9 millones de dólares).

El EBITDA de Ecopetrol (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) también presentó un descenso relevante. Entre octubre y diciembre de 2025 disminuyó 31,2% interanual, situándose en 4,55 billones de pesos (1.200,4 millones de dólares). Asimismo, los ingresos por ventas del grupo bajaron 15,8% en el cuarto trimestre, hasta 17,1 billones de pesos (4.520,7 millones de dólares).

Pese a la reducción en la ganancia neta, la compañía propuso repartir el 50,1% de sus utilidades en dividendos, lo que equivale a $110 pesos por acción. El pago se realizaría en una sola cuota a más tardar el 30 de abril de 2026, según lo informado.

Presidente Petro: relación entre precio del petróleo y utilidades

El presidente Gustavo Petro habló antes de que se conocieran los resultados financieros y destacó la relación directa entre el precio internacional del crudo y las utilidades de la petrolera. “Toda vez que suba el precio internacional del petróleo subirán las utilidades de Ecopetrol; cada vez que baje, bajarán las utilidades”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado subrayó además que la empresa debe avanzar en la diversificación hacia energías limpias, insistiendo en la necesidad de ampliar su portafolio más allá de los hidrocarburos.

