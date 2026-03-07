Cambio en los colegios tras decreto del Gobierno Petro: tendrán una nueva materia obligatoria

El Gobierno Nacional dio un nuevo paso para modificar la formación que reciben los estudiantes en los establecimientos educativos del país. El Ministerio de Transporte expidió un decreto que incorpora nuevas disposiciones a la reglamentación de los sectores Transporte y Educación, con el objetivo de fortalecer este componente dentro del proceso educativo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La nueva reglamentación establece responsabilidades para el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), las entidades territoriales certificadas en educación y los establecimientos educativos. Además, fija acciones que deberán implementarse de manera coordinada en todo el territorio nacional para garantizar la aplicación de la norma.

¿Qué nueva materia deberán enseñar los colegios?

Se trata de la educación vial. El decreto fortalece este componente dentro de los establecimientos educativos mediante la incorporación de acciones para enseñar el uso seguro, responsable y sostenible de la bicicleta y otros medios de movilidad. La intención es que la formación en movilidad segura haga parte del proceso educativo desde las primeras etapas de aprendizaje.

Según el Ministerio de Transporte, la medida busca que los estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades y comportamientos que les permitan movilizarse de forma segura, prevenir riesgos en las vías y promover una cultura de respeto por la vida, la convivencia y la movilidad sostenible.

Como parte de las nuevas disposiciones, los establecimientos educativos deberán identificar las condiciones de movilidad de sus estudiantes, reconocer los riesgos presentes en los entornos escolares y fortalecer sus Planes de Movilidad Escolar mediante acciones pedagógicas y preventivas. A su vez, las entidades nacionales y territoriales brindarán acompañamiento técnico, herramientas pedagógicas y estrategias para facilitar la implementación del decreto.

¿Cuándo comenzará a aplicarse este cambio en los colegios?

El Ministerio de Transporte informó que el decreto ya surtió el trámite técnico y jurídico correspondiente. Sin embargo, todavía está pendiente de la firma del presidente de la República para su expedición y entrada en vigencia.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que esta decisión busca fortalecer la formación desde la infancia.

La seguridad vial no empieza cuando una persona aprende a conducir; empieza desde la escuela. Con este decreto damos un paso histórico para formar generaciones que entiendan que movilizarse también es cuidar la vida propia y la de los demás.

La funcionaria también explicó que la reglamentación promoverá el uso seguro de la bicicleta y otros medios de movilidad como alternativas de transporte, al tiempo que impulsará la creación de entornos escolares más seguros mediante la articulación entre la comunidad educativa, las autoridades y otros actores sociales.