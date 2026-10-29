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Estas son las 19 vías de Bogotá donde no podrán circular motos desde este 29 de octubre

Conozca las 19 vías de Bogotá donde habrá restricción para motos desde el 29 de octubre por Halloween 2026. Consulte horarios, multas y excepciones.

Multas para motos en Halloween
Foto: AFP y Freepik

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
09:14 a. m.
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Desde este jueves 29 de octubre, Bogotá tendrá restricciones nocturnas para motocicletas. La Alcaldía identificó 19 vías donde estará prohibido circular, incluso sin acompañante.

¿Cuáles son las 19 vías de Bogotá con restricción para motocicletas?

La medida busca reducir los accidentes. Regirá de 8:00 p.m. a 4:00 a.m., las noches del 29, 30 y 31 de octubre y del 1 y 2 de noviembre.

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Estas son las vías:

  • Autopista Norte.
  • Autopista Sur.
  • NQS.
  • Avenida Boyacá.
  • Avenida Ciudad de Cali.
  • Avenida Las Américas.
  • Avenida Suba.
  • Calle 26 (avenida El Dorado).
  • Calle 80.
  • Carrera Séptima.
  • Avenida Centenario (calle 13).
  • Avenida Guayacanes.
  • Avenida La Esperanza.
  • Avenida Villavicencio.
  • Avenida Circunvalar.
  • Calle 53.
  • Calle 63.
  • Carrera 60.
  • Carrera 68.

Según la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, en estos corredores se concentran numerosos siniestros fatales, por lo que se reforzará la vigilancia nocturna.

¿Cuáles son los horarios, las excepciones y la multa?

Adicionalmente, estará prohibido transportar acompañante en moto en toda la ciudad, entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a. m. Esta restricción también se aplicará durante las cinco noches y finalizará el martes 3 de noviembre por la mañana.

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“El día de Halloween, como ya lo mencionamos, es muy importante para nuestras niñas y niños en la ciudad y las medidas que les vamos a presentar tienen ese objetivo y es que podamos regresar seguros a casa y celebrar en familia”, afirmó Ortiz.

La multa por incumplir cualquiera de las restricciones será de $633.200.

Entre las excepciones están los vehículos de emergencias, Fuerza Pública, seguridad privada, servicios públicos, asistencia de aseguradoras, conductor elegido, transporte de personas con discapacidad, servicio diplomático y operaciones del transporte público.

También se incluyen mensajeros y domiciliarios identificados. Las autoridades exigirán los documentos que acrediten cada excepción.

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