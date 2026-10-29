Jesurún respondió a los rumores sobre la despedida de James con la Selección Colombia

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, descartó que el amistoso entre Colombia y Chile del 13 de noviembre en Cali sea la despedida de James Rodríguez de la Selección. El directivo explicó que el partido tendrá un objetivo deportivo y confirmó que los homenajes a los referentes históricos se contemplan para más adelante.

La posibilidad de que el encuentro en el estadio Pascual Guerrero se convirtiera en el último partido de James con la camiseta tricolor había generado expectativa entre los aficionados. Sin embargo, Jesurún fue enfático al responder sobre esa versión en declaraciones a ESPN.

“No, no, no. El partido está definido para que, primero, sea un partido competitivo”, señaló el dirigente, quien explicó que el cuerpo técnico tendrá la oportunidad de evaluar jugadores que vienen llegando al equipo nacional y probar nuevas alternativas.

¿Qué dijo Ramón Jesurún sobre la despedida de James Rodríguez?

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol aclaró que el compromiso ante Chile no se organizó como un homenaje al mediocampista cucuteño. La prioridad será la preparación deportiva de la Selección Colombia, que continúa su proceso bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

Jesurún también se refirió a otros referentes de la Tricolor, como Radamel Falcao García y David Ospina, y sostuvo que los tres merecen un reconocimiento por su aporte al fútbol colombiano.

“El tema de James, Falcao, Ospina, es un tema que tenemos para más adelante, sin duda alguna ellos merecen todo lo mejor”, afirmó.

El dirigente agregó que la Federación esperará a que los futbolistas decidan cerrar sus respectivas etapas competitivas antes de organizar un evento de gran magnitud para reconocer sus trayectorias.

¿Cuándo juega Colombia contra Chile en Cali?

La Selección Colombia enfrentará a Chile el viernes 13 de noviembre de 2026 en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. El encuentro marcará el regreso del equipo masculino de mayores a Cali y tendrá un propósito solidario.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que los recursos recaudados por la taquilla se destinarán a las labores de reconstrucción y asistencia para las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Después de ese compromiso, ambos equipos volverán a enfrentarse el martes 17 de noviembre, esta vez en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

¿Habrá un homenaje para James, Falcao y Ospina?

Las declaraciones de Jesurún dejan abierta la posibilidad de un evento especial para reconocer a los futbolistas que marcaron una etapa importante de la Selección Colombia. No obstante, el directivo no anunció una fecha ni confirmó detalles sobre la organización.

“Mientras James esté jugando vamos a esperar y luego sí esperar para organizar un evento magno para estos tres jugadores, y algún otro, que de esa época dorada le dieron tanta gloria y potencialización al fútbol colombiano”, mencionó. Jesurún.

Por ahora, el amistoso en Cali se mantiene como una cita de preparación deportiva y apoyo a los damnificados por el terremoto. La expectativa sobre un eventual homenaje a James Rodríguez dependerá de las decisiones que tomen el jugador y la Federación.